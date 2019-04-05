Клопп: "Сити" выглядит лучшей командой в мире"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его конкурент в борьбе за титул Премьер-Лиги "Манчестер Сити" выглядит лучшей командой в мире.

После неожиданного поражения от "Ньюкасла" в конце января со счетом 2:1, "Сити" набрал устрашающую форму — восемь побед подряд в Премьер-Лиге и всего два пропущенных мяча. По словам Клоппа, такая форма вполне может принести "горожанам" покер.



"Если бы я был сторонним наблюдателем, то сказал бы, что "Сити" может выиграть все четыре трофея. Именно так я и думаю. В данный момент "Сити" выглядит лучшей командой в мире".



"На днях у "Барселоны" возникли кое-какие проблемы (4:4 с "Вильярреалом"). "Ювентус" производит впечатление в Италии, но никогда не знаешь, как у них сложится в Лиге Чемпионов. Совместно с "Сити", это три больших фаворита Лиги Чемпионов".



"А затем ты думаешь: "Хорошо, "Сити" выглядит чуть стабильнее их всех". Однако это не означает, что они выиграют все свои матчи. Думаю, люди могут себе это представить, но это не делает вероятность данного события выше".



"Многие ли из вас смотрели все 90 минут матчей "Сити"? Они обыграли "Фулхэм" 2:0, мы обыграли "Фулхэм" 2:1, потому что мы совершили ошибку, которую обычно не совершаем, но мне все равно, я не заинтересован в раскладах".



"Я заинтересован лишь в своих матчах, и мы не можем сделать больше, чем выигрывать свои матчи. Мы постараемся выиграть их все", — цитирует Клоппа Goal.