Агент:"Лукаку может покинуть "Юнайтед" в конце сезона"

Агент нападающего Ромелу Лукаку заявил, что его клиент открыт к уходу из "Манчестер Юнайтед" — возможно, уже по окончании этого сезона.

После своего перехода из "Эвертона" в 2017 году за 75 миллионов фунтов Лукаку забил 42 гола в 90 матчах за "красных дьяволов", но при Оле Гуннаре Сульшере на тренерском мостике стал проигрывать конкуренцию Маркусу Рэшфорду на позиции центрального нападающего.



Однако отнюдь не конкуренция со стороны Рэшфорда наводит 25-летнего бельгийца на мысли о смене клуба. Лукаку хочет повторить путь бывшего партнера по "Юнайтед" Златана Ибрагимовича, который никогда не засиживался на одном месте подолгу.



"В данный момент он очень сосредоточен на завершении сезона. Борьба за третье-четвертое место в Англии очень упорная, поэтому давайте дождемся конца сезона, а там посмотрим".



"Это его второй сезон здесь, и по его окончании у него все еще будет оставаться три года по контракту. Время покажет. Ему нравится знакомиться с новой культурой, новым футболом".



"За свою карьеру он надеется поиграть в различных странах, потому что ему хотелось бы завоевать трофеи и проявить себя. Он хочет иметь возможность сказать своим детям: "Я побеждал здесь, здесь и там, я был очень хорошим игроком во всех чемпионатах топ-уровня". Поэтому посмотрим, он очень открыт к различным вариантам будущего, но в данный момент мы не касаемся этой темы, потому что сезон находится на важной стадии".



"Ему нравится Италия. В детстве он следил за итальянской лигой. Сегодня каждый соглашается в том, что Премьер-Лига — лучшая в мире, но много лет назад лучшей была Италия, молодые футболисты мечтали там выступать".



"Команды вроде "Реала" и "Барселоны" привлекательны для любого чемпиона, поэтому он может себя представить в Ла Лиге однажды. Бундеслига — определенно очень хороший чемпионат", — сообщил агент Федерико Пасторелло Sky Sports.