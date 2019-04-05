Роджерс: "Лестер" выйдет на следующий уровень с помощью новой базы"

Наставник "Лестера" Брендан Роджерс уверен, что новая тренировочная база позволит его клубу выйти на следующий уровень.

На текущей неделе клуб с "Кинг Пауэр" объявил о начале строительства новой тренировочной базы на территории площадью в 180 акров (73 гектара), которая будет завершена в 2020 году.



По словам Роджерса, этот проект стал одной из причин, почему он решился бросить "Селтик" посреди сезона. Брендан уверен, что новая база позволит сделать "лисам" шаг вперед.



"Это была одна из главных причин, почему я пришел сюда. Когда ты специализируешься на развитии игроков и талантов, то прекрасно обладать условиями, которые способствуют этому".



"Изучив все планы клуба, я нашел их абсолютно удивительными. Нужно отдать должное клубу и владельцам, которые так щедро инвестируют в развитие игроков".



"Это показывает, куда клуб хочет двигаться в будущем. В данный момент у нас хорошая тренировочная база, которая содержится в хорошем состоянии, но представленный проект позволит тебе выйти на следующий уровень".



"Учитывая текущее положение клуба, новая база позволит нам продвигаться вперед, и это вызывает восхищение. Мы пытаемся создать максимально позитивную обстановку вокруг команды, и подвижки со стадионом и тренировочной базой этому очень помогают. Нам не терпится оказаться там", — цитирует Роджерса Sky Sports.



























