Данни Роузу не терпится завершить карьеру из-за расизма

Защитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Данни Роуз заявил, что ему не терпится завершить игровую карьеру из-за проблемы расизма в футболе.

В прошлом месяце Роуз совместно с другими темнокожими игроками сборной Англии подвергся расистским оскорблениям во время матча против Черногории в Подгорице.



Этот инцидент переполнил чашу терпения 28-летнего защитника, который обрушился с жесточайшей критикой на футбольные власти.



"С меня достаточно. Думаю, мне осталось еще пять или шесть лет в футболе, и я просто не могу дождаться, когда это время истечет, глядя на то, что происходит в игре в данную минуту. Так я запрограммировал себя".



"Ты просто вынужден терпеть. Я хочу получить максимальное удовольствие в эти пять или шесть лет, но в футболе так много политики, что мне не терпится закончить с этим, если честно".



"Естественно, это грустно, когда целые страны штрафуют на сумму, которую я могу потратить за вечер в Лондоне. Чего вы ожидаете, когда выбираете такое наказание?"



"Мой тренер (Маурисио Почеттино) получил два матча дисквалификации только за то, что поругался с Майком Дином после матча с "Бернли". В то же время целая страна получает крошечный штраф за расизм. Это просто фарс".



"Так это обстоит в данную минуту, и до тех пор, пока наказание за расизм не будет суровым, мы не можем ожидать особых изменений в футболе", — цитирует Роуза Sky Sports.