Данни Роузу не терпится завершить карьеру из-за расизма
Защитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Данни Роуз заявил, что ему не терпится завершить игровую карьеру из-за проблемы расизма в футболе.
В прошлом месяце Роуз совместно с другими темнокожими игроками сборной Англии подвергся расистским оскорблениям во время матча против Черногории в Подгорице.
Этот инцидент переполнил чашу терпения 28-летнего защитника, который обрушился с жесточайшей критикой на футбольные власти.
"С меня достаточно. Думаю, мне осталось еще пять или шесть лет в футболе, и я просто не могу дождаться, когда это время истечет, глядя на то, что происходит в игре в данную минуту. Так я запрограммировал себя".
"Ты просто вынужден терпеть. Я хочу получить максимальное удовольствие в эти пять или шесть лет, но в футболе так много политики, что мне не терпится закончить с этим, если честно".
"Естественно, это грустно, когда целые страны штрафуют на сумму, которую я могу потратить за вечер в Лондоне. Чего вы ожидаете, когда выбираете такое наказание?"
"Мой тренер (Маурисио Почеттино) получил два матча дисквалификации только за то, что поругался с Майком Дином после матча с "Бернли". В то же время целая страна получает крошечный штраф за расизм. Это просто фарс".
"Так это обстоит в данную минуту, и до тех пор, пока наказание за расизм не будет суровым, мы не можем ожидать особых изменений в футболе", — цитирует Роуза Sky Sports.
05.04.2019 07:00
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Последние комментарии:
10.06.2018 21:08 #
krutoykanonir
Повторяю тебе еще раз, хозяин американский, что если ты такой советский патриот, тогда зачем болеешь за футбольный клуб с гнилого запада?
Поддерживай цска, рубин или ахмат.
Какой-то дикий резонанс вызывает то, о чем ты говоришь, с тем, что ты делаешь.
Откажись от интернета и технологий, заройся в землянке, поставь там портрет Сталина и молись.
Зачем тебе это ужасное западное общество?
Откажись от этого и нет проблем.
Источник: http://fapl.ru/posts/62994/?c=1
просто оставлю это здесь
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Данни Роузу не терпится закрыть свой рот и делать своё дело. Нигерам слишком много внимания уделяется. Со своей толерантностью пусть идут подальше
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А вне поля нет расизма?
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Конченый дибил, конечно.
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какой же он мудак, яркий пример конченного человека
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мразь конченная
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Нигер обижается на то что он нигер, и ему об этом сказали. Это и есть расизм, он не признает себя нигером, хотя он такой и есть. Все должны принимать себя такими какие они есть, и люди и нигеры!
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