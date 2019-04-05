Данни Роузу не терпится завершить карьеру из-за расизма

Данни Роуз Защитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Данни Роуз заявил, что ему не терпится завершить игровую карьеру из-за проблемы расизма в футболе.

В прошлом месяце Роуз совместно с другими темнокожими игроками сборной Англии подвергся расистским оскорблениям во время матча против Черногории в Подгорице.

Этот инцидент переполнил чашу терпения 28-летнего защитника, который обрушился с жесточайшей критикой на футбольные власти.

"С меня достаточно. Думаю, мне осталось еще пять или шесть лет в футболе, и я просто не могу дождаться, когда это время истечет, глядя на то, что происходит в игре в данную минуту. Так я запрограммировал себя".

"Ты просто вынужден терпеть. Я хочу получить максимальное удовольствие в эти пять или шесть лет, но в футболе так много политики, что мне не терпится закончить с этим, если честно".

"Естественно, это грустно, когда целые страны штрафуют на сумму, которую я могу потратить за вечер в Лондоне. Чего вы ожидаете, когда выбираете такое наказание?"

"Мой тренер (Маурисио Почеттино) получил два матча дисквалификации только за то, что поругался с Майком Дином после матча с "Бернли". В то же время целая страна получает крошечный штраф за расизм. Это просто фарс".

"Так это обстоит в данную минуту, и до тех пор, пока наказание за расизм не будет суровым, мы не можем ожидать особых изменений в футболе", — цитирует Роуза Sky Sports.


Метки расизм, Роуз, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 05.04.2019 07:00

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  1. pistolero-lfc 05.04.2019 08:09 # pistolero-lfc
    10.06.2018 21:08 #
    krutoykanonir

    Повторяю тебе еще раз, хозяин американский, что если ты такой советский патриот, тогда зачем болеешь за футбольный клуб с гнилого запада?
    Поддерживай цска, рубин или ахмат.

    Какой-то дикий резонанс вызывает то, о чем ты говоришь, с тем, что ты делаешь.
    Откажись от интернета и технологий, заройся в землянке, поставь там портрет Сталина и молись.
    Зачем тебе это ужасное западное общество?

    Откажись от этого и нет проблем.

    Источник: http://fapl.ru/posts/62994/?c=1

    просто оставлю это здесь

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  2. carrick-16 05.04.2019 08:03 # carrick-16
    Данни Роузу не терпится закрыть свой рот и делать своё дело. Нигерам слишком много внимания уделяется. Со своей толерантностью пусть идут подальше

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  3. dragonishka 05.04.2019 08:01 # dragonishka
    А вне поля нет расизма?

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  4. john-jones 05.04.2019 07:55 # john-jones
    Конченый дибил, конечно.

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  5. uyga 05.04.2019 07:48 # uyga
    какой же он мудак, яркий пример конченного человека

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  6. hammersmith 05.04.2019 07:41 # hammersmith
    мразь конченная

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  7. archi13 05.04.2019 07:29 # archi13
    Нигер обижается на то что он нигер, и ему об этом сказали. Это и есть расизм, он не признает себя нигером, хотя он такой и есть. Все должны принимать себя такими какие они есть, и люди и нигеры!

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