"Юнайтед" готов обсудить новый контракт с Погба

Обеспокоенный спекуляциями насчет будущего Поля Погба, "Манчестер Юнайтед" собирается начать переговоры с полузащитником о новом контракте.

Во время недавнего международного перерыва Погба признался в симпатиях к "Реалу", а главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан в ответ выразил свое восхищение Полем.



С тех пор пресса непрерывно сватает Погба в "Реал", а испанская пресса спекулирует о том, что агент 26-летнего игрока сборной Франции Мино Райола уже вовсю договаривается с Мадридом.



Эту историю "Юнайтед" воспринял как намек на то, что клубу пора начать переговоры с Погба о новой сделке, хотя действующий контракт Поля истекает только через два года и вдобавок предусматривает опцию продления на 12 месяцев.



Однако переговоры обещают быть непростыми. The Sun ожидает, что Погба запросит те же 500 тысяч фунтов в неделю, которые получает нападающий Алексис Санчес.



Добавим, что сейчас Погба зарабатывает 300 тыс. фунтов каждые семь дней. С приходом Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик "красных дьяволов" Поль превратился в определяющего игрока команды.