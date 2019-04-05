33-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы
В пятницу 5 апреля поединком "Саутгемптона" и "Ливерпуля" стартует 33-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
САУТГЕМПТОН — ЛИВЕРПУЛЬ 22:00 Онлайн-трансляция
"Манчестер Сити" свой матч в предстоящий уикенд пропускает из-за занятости в Кубке Англии, так что это возможность для "Ливерпуля" вернуться на вершину Премьер-Лиги минимум до середины апреля.
В последнее время "красные" добиваются результатов с некоторым скрипом, однако факты налицо — беспроигрышная серия команды Юргена Клоппа во всех турнирах насчитывает уже 13 матчей, включая восемь побед. А 79 очков — это рекорд "Ливерпуля" в высшем дивизионе после 32 туров.
"Саутгемптон" выиграл три из четырех последних матчей, благодаря чему выкарабкался из зоны вылета, а теперь и вовсе имеет возможность впервые с 2016 года оформить три победы подряд. Если "святым" это удастся, они также повторят свой результат прошлого сезона по количеству очков — 36.
"Красные" выиграли все три последних встречи с "Саутгемптоном" в рамках Премьер-Лиги с общим счетом 8:0. В пяти последних матчах чемпионата против "Ливерпуля" "святые" не забивали.
После травм паха из лазарета "Саутгемптона" могут вернуться Янник Вестергор и Шейн Лонг. Данни Ингс не сыграет из-за условий своей аренды. Марио Лемина и Обафеми Мартинес продолжают лечиться.
Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк готов сыграть против своего бывшего клуба, несмотря на вынужденную замену в предыдущем матче из-за проблем с лодыжкой. Джо Гомес и Алекс Окслейд-Чемберлен вернулись к тренировкам, но их форма оставляет желать лучшего.
05.04.2019 05:55
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Клопп наротировал всё-таки чтоб матч вынесли на пятницу ахах
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