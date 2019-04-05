Юрген Клопп встречался с агентом Ришарлисона
Нападающий "Эвертона" Ришарлисон вызывает интерес со стороны "Ливерпуля", чей главный тренер Юрген Клопп уже провел встречу с агентом игрока.
Отыграв дебютный английский сезон за "Уотфорд", прошлым летом Ришарлисон последовал за тренером Марку Силвой на "Гудисон Парк" по сделке стоимостью 40 миллионов фунтов.
Ришарлисон совсем не затерялся у "ирисок", и еще в январе у мерсисайдского клуба были предложения по 21-летнему игроку сборной Бразилии свыше 50 млн. фунтов.
Как сообщает бразильское издание UOL, зимой "Эвертон" сообщил Ришарлисону, что тот "незаменим" и не покинет клуб ни при каких обстоятельствах.
По окончании сезона "ириски" могут смягчить свою позицию. Сообщается, что сумма свыше 70 млн. фунтов заставит "Эвертон" продать Ришарлисона.
Интерес к Ришарлисону проявляют "Барселона", ПСЖ и "Милан", однако нападающий предпочитает остаться в Премьер-Лиге — возможно, ему даже не придется покидать Ливерпуль, если информация насчет "красных" правдива.
UOL даже утверждает, что агент игрока Ренато Веласко приезжал домой к Юргену Клоппу, чтобы обсудить интерес "Ливерпуля" к Ришарлисону. После окончания сезона станет видно, перерастет ли этот интерес в что-нибудь конкретное.
05.04.2019 00:05
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Чел бесстрашный, оставаться в городе)
С другой стороны после его жизни в Бразилии мало что может испугать.
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так себе игрок
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