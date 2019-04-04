Абрамович сохраняет интерес к "Челси"

Президент "Челси" Брюс Бак заявил, что владелец клуба Роман Абрамович не потерял интереса к своему активу.

Последний раз Абрамович бывал на матче своего клуба еще в мае — как раз тогда у него возникли проблемы с британскими властями, потребовавшими объяснить происхождение капитала Романа для продления визы.



Тогда российский олигарх не стал объяснять, как он разбогател, а просто оформил израильский паспорт — который позволяет беспрепятственно посещать Британию. Однако посещать "Стэмфорд Бридж" Абрамович от этого не стал.



Кроме того, с тех пор Абрамович отказался от проекта по строительству нового стадиона, а в прессе неустанно ходят слухи, что Роман ищет покупателя на свой клуб.



На текущей неделе в прессе даже появилась информация, что Абрамович отказался от персональной VIP-ложи на "Стэмфорд Бридж", которая обходилась ему в 1-3 миллиона фунтов ежегодно с момента создания в 2011 году.



Однако Брюс Бак поспешил успокоить ситуацию, заверив фанатов, что Роман по-прежнему принимает участие в жизни "Челси".



"Все его действия говорят о том, что он сохраняет высокий интерес к "Челси". Мы контактируем с ним по несколько раз на дню, и он разговаривает с нами об игроках, коммерческой деятельности и прочих делах".



"Поэтому я бы сказал, что он очень заинтересован в "Челси", — сообщил Бак Sky Sports.