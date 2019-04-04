Эмери назвал двух самых прогрессирующих игроков "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери назвал полузащитников Лукаса Торрейру и Маттео Гендузи как двух самых прогрессирующих игроков в своей команде в этом сезоне.

Как известно, Торрейра и Гендузи присоединились к "канонирам" прошлым летом, прибыв из Италии и Франции, соответственно.



Оба игрока безболезненно адаптировались к английскому футболу, и Эмери очень доволен своими приобретениями, пускай у того и другого не обошлось без спадов по ходу сезона.



"У нас 25 игроков, из которых только 18 могут быть в заявке, а 11 — играть. Очень сложно обеспечить каждому возможность прогрессировать".



"У нас есть кое-какие игроки, чей прогресс виден невооруженным глазом. В первую очередь это Лукас Торрейра и Маттео".



"Они впервые оказались в Премьер-Лиге, таком сложном соревновании, но я думаю, их дела идут очень хорошо, и они прибавляют".



"Возможно, им с адаптацией помогают кое-какие опытные игроки. Именно их двоих я считают наиболее прогрессирующими в этом сезоне", — сообщил Эмери Copa 90.