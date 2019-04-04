ПСЖ готов удовлетворить запросы Де Хеа по зарплате

ПСЖ готов воспользоваться заминкой в переговорах Давида Де Хеа и "Манчестер Юнайтед" о новом контракте, удовлетворив запросы испанского голкипера по зарплате.

Согласно слухам, Де Хеа не прочь связать свое будущее с "красными дьяволами", но только если те увеличат его базовую зарплату до уровня нападающего Алексиса Санчеса — свыше 350 тысяч фунтов в неделю.



Переговоры осложняются тем, что Давид неумолимо приближается к заключительным 12 месяцам по своему действующему соглашению, и это обязывает клуб с "Олд Траффорд" действовать решительно — если Де Хеа не заключит новую сделку, то будет продан.



Как стало известно The Independent, эта ситуация привлекла внимание ПСЖ. Чемпионы французской Лиги 1 дали понять, что готовы платить 28-летнему испанцу столько, сколько необходимо.



Отметим, что ПСЖ ведет борьбу и за одноклубника Давида Андера Эрреру, чей контракт истекает в конце сезона. По информации Sky Sports, парижане уже достигли договоренности с полузащитником, который тоже не соглашается остаться в "Юнайтед" из-за разногласий насчет зарплаты.



The Independent добавляет, что Де Хеа не так открыт к переходу в ПСЖ, как Эррера, предпочитая — если ему будет суждено уйти — варианты с "Ювентусом" или "Реалом", однако парижане готовы снять все вопросы Давида с помощью своего роскошного в финансовом плане предложения.