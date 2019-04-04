ПСЖ готов удовлетворить запросы Де Хеа по зарплате
ПСЖ готов воспользоваться заминкой в переговорах Давида Де Хеа и "Манчестер Юнайтед" о новом контракте, удовлетворив запросы испанского голкипера по зарплате.
Согласно слухам, Де Хеа не прочь связать свое будущее с "красными дьяволами", но только если те увеличат его базовую зарплату до уровня нападающего Алексиса Санчеса — свыше 350 тысяч фунтов в неделю.
Переговоры осложняются тем, что Давид неумолимо приближается к заключительным 12 месяцам по своему действующему соглашению, и это обязывает клуб с "Олд Траффорд" действовать решительно — если Де Хеа не заключит новую сделку, то будет продан.
Как стало известно The Independent, эта ситуация привлекла внимание ПСЖ. Чемпионы французской Лиги 1 дали понять, что готовы платить 28-летнему испанцу столько, сколько необходимо.
Отметим, что ПСЖ ведет борьбу и за одноклубника Давида Андера Эрреру, чей контракт истекает в конце сезона. По информации Sky Sports, парижане уже достигли договоренности с полузащитником, который тоже не соглашается остаться в "Юнайтед" из-за разногласий насчет зарплаты.
The Independent добавляет, что Де Хеа не так открыт к переходу в ПСЖ, как Эррера, предпочитая — если ему будет суждено уйти — варианты с "Ювентусом" или "Реалом", однако парижане готовы снять все вопросы Давида с помощью своего роскошного в финансовом плане предложения.
04.04.2019 21:00
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Реал до сих пор пыль глотает, ПСЖ так вообще не вариант для Давида. Если уйдёт, то только в рЕал
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Куртуа ради детей уехал в большой клуб и друга Хазарда тянет из синего болота. Де Хеа, если перейдет в ПСЖ, обыкновенным наёмником будет.
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Стерлинг купил 550 билетов на "Уэмбли" ученикам своей бывшей школы
Источник: http://fapl.ru/posts/69857/?c=1
А портовые выкидыши способны на такой поступок? Собственно поэтому Стерлинг и покинул этот мерзкий портовый клубишко, ведь он целиком состоит из мразей и неудачников.
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Красиво на обезьяну 08 поссали мои братишки на прошлой ветке, ничего не скажешь.
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