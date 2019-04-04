Де Брюйне считает сборную Англии фаворитом Евро-2020

Сборная Англии Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне назвал сборную Англии фаворитом на победу на Евро-2020.

В недавний международный перерыв англичане взяли старт в отборе к первенству Европы, разгромив Чехию и Черногорию. Это позволило команде Гарета Саутгейта подняться на четвертое место в рейтинге сборных ФИФА.

Де Брюйне, чья собственная сборная Бельгии остается во главе рейтинга, считает, что у англичан отличные перспективы на международной арене.

"Неделю назад я говорил нашим английским парням, что они должны выиграть Евро. Думаю, они фавориты турнира, наравне со Францией".

"Я вижу парней, которые уже состоялись как игроки, и вижу тех, кто только на подходе, поэтому будущее их сборной выглядит очень хорошо".

"Выиграют ли они Евро? Не знаю, потому что только одна команда может сделать это, но у них большие шансы добиться какого-нибудь успеха в следующие 10 лет", — цитирует Де Брюйне Sky Sports.


Метки Де Брюйне, Евро-2020, Манчестер Сити, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 04.04.2019 20:00

Количество просмотров Просмотров: 339

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. al-faarabi 04.04.2019 20:14 # al-faarabi
    стоит признать что Англичане на равне с Францией на подъеме, а другие сборные находятся в стагнации, + к этому топовому составу Англии добавить чемпионские молодняи u17 и u19 или че они там выиграли, то собирается суперсборная на годы вперед

    (ответить)

  2. ganinilyha 04.04.2019 20:08 # ganinilyha
    Соснут у Франции.
    Франция... Бельгия
    пропасть
    все остальные

    (ответить)

  3. suddenly 04.04.2019 20:07 # suddenly
    Негры фавориты Евро. Дожили.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: