Де Брюйне считает сборную Англии фаворитом Евро-2020
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне назвал сборную Англии фаворитом на победу на Евро-2020.
В недавний международный перерыв англичане взяли старт в отборе к первенству Европы, разгромив Чехию и Черногорию. Это позволило команде Гарета Саутгейта подняться на четвертое место в рейтинге сборных ФИФА.
Де Брюйне, чья собственная сборная Бельгии остается во главе рейтинга, считает, что у англичан отличные перспективы на международной арене.
"Неделю назад я говорил нашим английским парням, что они должны выиграть Евро. Думаю, они фавориты турнира, наравне со Францией".
"Я вижу парней, которые уже состоялись как игроки, и вижу тех, кто только на подходе, поэтому будущее их сборной выглядит очень хорошо".
"Выиграют ли они Евро? Не знаю, потому что только одна команда может сделать это, но у них большие шансы добиться какого-нибудь успеха в следующие 10 лет", — цитирует Де Брюйне Sky Sports.
04.04.2019 20:00
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Последние комментарии:
стоит признать что Англичане на равне с Францией на подъеме, а другие сборные находятся в стагнации, + к этому топовому составу Англии добавить чемпионские молодняи u17 и u19 или че они там выиграли, то собирается суперсборная на годы вперед
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Соснут у Франции.
Франция... Бельгия
пропасть
все остальные
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Негры фавориты Евро. Дожили.
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