Де Брюйне считает сборную Англии фаворитом Евро-2020

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне назвал сборную Англии фаворитом на победу на Евро-2020.

В недавний международный перерыв англичане взяли старт в отборе к первенству Европы, разгромив Чехию и Черногорию. Это позволило команде Гарета Саутгейта подняться на четвертое место в рейтинге сборных ФИФА.



Де Брюйне, чья собственная сборная Бельгии остается во главе рейтинга, считает, что у англичан отличные перспективы на международной арене.



"Неделю назад я говорил нашим английским парням, что они должны выиграть Евро. Думаю, они фавориты турнира, наравне со Францией".



"Я вижу парней, которые уже состоялись как игроки, и вижу тех, кто только на подходе, поэтому будущее их сборной выглядит очень хорошо".



"Выиграют ли они Евро? Не знаю, потому что только одна команда может сделать это, но у них большие шансы добиться какого-нибудь успеха в следующие 10 лет", — цитирует Де Брюйне Sky Sports.