Райан Фрэйзер польщен интересом "Арсенала"
Вингер "Борнмута" Райан Фрэйзер признался, что польщен интересом "Арсенала" к своей персоне.
На текущей неделе в прессе появилась информация, что главный тренер "канониров" Унаи Эмери включил Фрэйзера в список своих трансферных целей на грядущее лето.
Сам 25-летний шотландец воспринимает интерес клуба, претендующего на попадание в Лигу Чемпионов, как высокую оценку своей игре в этом сезоне.
"Не буду лгать, это очень приятно. Это означает, что ты кое-что делаешь правильно".
"Арсенал" — это громадный клуб. Когда ты, будучи игроком "Борнмута", видишь, что твое имя связывают с таким клубом, ты всегда стараешься проявить себя как можно лучше".
"Признаюсь честно, это приятное ощущение, особенно когда речь заходит о большом клубе", — сообщил Фрэйзер Sky Sports.
04.04.2019 19:00
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а вот и топарик подьехал, лишним не будет
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