Райан Фрэйзер польщен интересом "Арсенала"

Вингер "Борнмута" Райан Фрэйзер признался, что польщен интересом "Арсенала" к своей персоне.

На текущей неделе в прессе появилась информация, что главный тренер "канониров" Унаи Эмери включил Фрэйзера в список своих трансферных целей на грядущее лето.



Сам 25-летний шотландец воспринимает интерес клуба, претендующего на попадание в Лигу Чемпионов, как высокую оценку своей игре в этом сезоне.



"Не буду лгать, это очень приятно. Это означает, что ты кое-что делаешь правильно".



"Арсенал" — это громадный клуб. Когда ты, будучи игроком "Борнмута", видишь, что твое имя связывают с таким клубом, ты всегда стараешься проявить себя как можно лучше".



"Признаюсь честно, это приятное ощущение, особенно когда речь заходит о большом клубе", — сообщил Фрэйзер Sky Sports.