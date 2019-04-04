"Ливерпуль" заплатил агентам почти 44 миллиона фунтов в этом сезоне

Юрген Клопп За два предыдущих трансферных окна "Ливерпуль" заплатил футбольным агентам 43.8 миллионов фунтов — больше всех в Премьер-Лиге.

По размеру комиссионных "красные" опередили ближайшего преследователя в лице "Челси" (26.9 млн. фунтов) почти на 17 млн. фунтов. Следом за этими двумя клубами идут "Манчестер Сити" (24.1 млн. фунтов) и "Манчестер Юнайтед" (20.8 млн. фунтов).

В указанный период, охватывающий январь-2019 и лето-2018 "Ливерпуль" оформил переходы таких игроков, как Алиссон, Наби Кейта, Фабиньо и Джердан Шакири.

Самыми же скупыми на услуги посредников в нынешнем сезоне оказались "Кардифф (2.8 млн. фунтов), "Бернли" (4 млн. фунтов) и "Хаддерсфилд" (5 млн. фунтов).

Суммарно 20 клубов Премьер-Лиги в сезоне 2018/19 заплатили агентам 260.6 млн. фунтов, как гласит официальный отчет FA. Примечательно, что "Тоттенхэм" расстался с более чем 11 млн. фунтов, хотя в указанный период не подписал ни одного новичка, даже на правах аренды.

Выплаты агентам в сезоне 2018/19


Метки Ливерпуль, Премьер-Лига, финансы

Автор mihajlo   

Дата 04.04.2019 17:00

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Последние комментарии:




  1. lfcynwa 04.04.2019 17:37 # lfcynwa
    мешки
    наконец-то

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  2. keane16 04.04.2019 17:16 # keane16
    И это хуеглоты горлопанили, что агенты разводят мю) вот так облили себя струёй уебанки

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  3. cacique 04.04.2019 17:08 # cacique
    фото к ротации Клопа (кродеться в подтребунку ротировать), а не к новости про комиссионные агентам.

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  4. only--liverpool 04.04.2019 17:04 # only--liverpool
    Примечательно, что "Тоттенхэм" расстался с более чем 11 млн. фунтов, хотя в указанный период не подписал ни одного новичка, даже на правах аренды.

    Это как?)))

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  5. pistolero-lfc 04.04.2019 17:03 # pistolero-lfc
    это еще без учёта агентам игрокам типа Фирмино , Мане , Вейналдум

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