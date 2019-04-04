"Ливерпуль" заплатил агентам почти 44 миллиона фунтов в этом сезоне

За два предыдущих трансферных окна "Ливерпуль" заплатил футбольным агентам 43.8 миллионов фунтов — больше всех в Премьер-Лиге.

По размеру комиссионных "красные" опередили ближайшего преследователя в лице "Челси" (26.9 млн. фунтов) почти на 17 млн. фунтов. Следом за этими двумя клубами идут "Манчестер Сити" (24.1 млн. фунтов) и "Манчестер Юнайтед" (20.8 млн. фунтов).



В указанный период, охватывающий январь-2019 и лето-2018 "Ливерпуль" оформил переходы таких игроков, как Алиссон, Наби Кейта, Фабиньо и Джердан Шакири.



Самыми же скупыми на услуги посредников в нынешнем сезоне оказались "Кардифф (2.8 млн. фунтов), "Бернли" (4 млн. фунтов) и "Хаддерсфилд" (5 млн. фунтов).



Суммарно 20 клубов Премьер-Лиги в сезоне 2018/19 заплатили агентам 260.6 млн. фунтов, как гласит официальный отчет FA. Примечательно, что "Тоттенхэм" расстался с более чем 11 млн. фунтов, хотя в указанный период не подписал ни одного новичка, даже на правах аренды.



