"Ливерпуль" заплатил агентам почти 44 миллиона фунтов в этом сезоне
За два предыдущих трансферных окна "Ливерпуль" заплатил футбольным агентам 43.8 миллионов фунтов — больше всех в Премьер-Лиге.
По размеру комиссионных "красные" опередили ближайшего преследователя в лице "Челси" (26.9 млн. фунтов) почти на 17 млн. фунтов. Следом за этими двумя клубами идут "Манчестер Сити" (24.1 млн. фунтов) и "Манчестер Юнайтед" (20.8 млн. фунтов).
В указанный период, охватывающий январь-2019 и лето-2018 "Ливерпуль" оформил переходы таких игроков, как Алиссон, Наби Кейта, Фабиньо и Джердан Шакири.
Самыми же скупыми на услуги посредников в нынешнем сезоне оказались "Кардифф (2.8 млн. фунтов), "Бернли" (4 млн. фунтов) и "Хаддерсфилд" (5 млн. фунтов).
Суммарно 20 клубов Премьер-Лиги в сезоне 2018/19 заплатили агентам 260.6 млн. фунтов, как гласит официальный отчет FA. Примечательно, что "Тоттенхэм" расстался с более чем 11 млн. фунтов, хотя в указанный период не подписал ни одного новичка, даже на правах аренды.
04.04.2019 17:00
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мешки
наконец-то
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И это хуеглоты горлопанили, что агенты разводят мю) вот так облили себя струёй уебанки
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фото к ротации Клопа (кродеться в подтребунку ротировать), а не к новости про комиссионные агентам.
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Примечательно, что "Тоттенхэм" расстался с более чем 11 млн. фунтов, хотя в указанный период не подписал ни одного новичка, даже на правах аренды.
Это как?)))
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это еще без учёта агентам игрокам типа Фирмино , Мане , Вейналдум
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