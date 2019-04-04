Стерлинг купил 550 билетов на "Уэмбли" ученикам своей бывшей школы

Рахим Стерлинг Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг приобрел для учеников своей бывшей школы 550 билетов на полуфинал Кубка Англии против "Брайтона"в субботу.

Переехав из Ямайки в Англию в пятилетнем возрасте, Стерлинг с семьей поселился в лондонском пригороде Неасден, что находится в непосредственной близости с "Уэмбли", где и состоится кубковый полуфинал.

Там же Стерлинг обучался в общинной школе Копленда, которая в 2014 году была переименована в Академию Арк Элвин.

Как сообщает Sky Sports, 550 учеников Академии Арк Элвин приедут в Манчестер позже в четверг, чтобы встретиться с 24-летним Стерлингом на тренировочной базе "горожан". Клуб помог своему игроку организовать трансфер школьников, которых в субботу ждет незабываемый тур на "Уэмбли".

Добавим, Академия Арк Элвин известна тем, что там много учеников, относящихся к этническим меньшинствам и неблагополучным семьям. Возможность встретиться с выпускником своей школы, добившимся огромных успехов и ставшим самым высокооплачиваемым английским футболистом, должна мотивировать ребят.


Метки Кубок Англии, Манчестер Сити, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 04.04.2019 16:00

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  1. cacique 04.04.2019 16:59 # cacique
    никто не хочет этот фенал смотреть, приходится туда ниггеров за бесплатно нагонять.

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  2. silva77 04.04.2019 16:47 # silva77
    РЕСПЕКТ! Это вам не портовый помойка который 30 лет без трофея (уахахахахаххахоррррррррррууууууууууууу)

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  3. j-silver 04.04.2019 16:42 # j-silver
    молодец уголек. поступил как человек. а у нас на украине ему бы с трибун орали "чорна макака", ухали и бананы кидали и это считается нормальным. такая вот у нас европа

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  4. pistolero-lfc 04.04.2019 16:28 # pistolero-lfc
    когда взрослых фанатов не существует.

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  5. lfcynwa 04.04.2019 16:27 # lfcynwa
    молодец Рахимка. Считаю, что он поступил обдуманно и верно для своей карьеры уйдя из Ливерпуля на тот момент. Конечно после прихода Клоппа он бы тоже проапгрейдился,но глядя в какого топаря превратился сейчас об этом даж не думается

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  6. dragonishka 04.04.2019 16:20 # dragonishka
    Молодец

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  7. xin 04.04.2019 16:13 # xin
    Топарь! А белым на белых наплевать.

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