Стерлинг купил 550 билетов на "Уэмбли" ученикам своей бывшей школы
Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг приобрел для учеников своей бывшей школы 550 билетов на полуфинал Кубка Англии против "Брайтона"в субботу.
Переехав из Ямайки в Англию в пятилетнем возрасте, Стерлинг с семьей поселился в лондонском пригороде Неасден, что находится в непосредственной близости с "Уэмбли", где и состоится кубковый полуфинал.
Там же Стерлинг обучался в общинной школе Копленда, которая в 2014 году была переименована в Академию Арк Элвин.
Как сообщает Sky Sports, 550 учеников Академии Арк Элвин приедут в Манчестер позже в четверг, чтобы встретиться с 24-летним Стерлингом на тренировочной базе "горожан". Клуб помог своему игроку организовать трансфер школьников, которых в субботу ждет незабываемый тур на "Уэмбли".
Добавим, Академия Арк Элвин известна тем, что там много учеников, относящихся к этническим меньшинствам и неблагополучным семьям. Возможность встретиться с выпускником своей школы, добившимся огромных успехов и ставшим самым высокооплачиваемым английским футболистом, должна мотивировать ребят.
04.04.2019 16:00
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никто не хочет этот фенал смотреть, приходится туда ниггеров за бесплатно нагонять.
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РЕСПЕКТ! Это вам не портовый помойка который 30 лет без трофея (уахахахахаххахоррррррррррууууууууууууу)
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молодец уголек. поступил как человек. а у нас на украине ему бы с трибун орали "чорна макака", ухали и бананы кидали и это считается нормальным. такая вот у нас европа
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когда взрослых фанатов не существует.
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молодец Рахимка. Считаю, что он поступил обдуманно и верно для своей карьеры уйдя из Ливерпуля на тот момент. Конечно после прихода Клоппа он бы тоже проапгрейдился,но глядя в какого топаря превратился сейчас об этом даж не думается
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Молодец
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Топарь! А белым на белых наплевать.
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