"Вулверхэмптон" выкупил Хименеса за 30 миллионов фунтов

"Вулверхэмптон" обновил свой трансферный рекорд, выкупив нападающего Рауля Хименеса у "Бенфики" за 30 миллионов фунтов.

Присоединившись к "волкам" на правах аренды в июне, Хименес быстро стал ключевым игроком команды Нуну Эшпириту Санту. К настоящему моменту Рауль забил 15 голов в 37 матчах с учетом всех соревнований.



Отличная игра 27-летнего мексиканца на острие помогает "Вулверхэмптону" занимать седьмое место в Премьер-Лиге. Кроме того, уже в ближайшее воскресенье "волки" поспорят с "Уотфордом" за путевку в финал Кубка Англии.



Ранее в прессе ходили слухи, что перехватить Хименеса может кто-либо из больших клубов Премьер-Лиги или Ла Лиги, однако "Вулверхэмптону" удалось договориться о выкупе трансфера Рауля.



Таким образом, "волки" обновили свой предыдущий трансферный рекорд — переход Адамы Траоре из "Мидлсбро" за 18 млн. фунтов в августе 2018.



"Для меня огромная честь стать постоянным членом этой команды. Я очень рад этой сделке, поскольку чувствую, что "Вулверхэмптон" мне подходит. Мне нравится здесь, я получаю удовольствие от игры, и мы с партнерами по команде стараемся изо всех сил ради побед в матчах", — сообщил Хименес.



