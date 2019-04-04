"Тоттенхэм" отобрал у "Ливерпуля" звание самого прибыльного клуба мира

Даниэль Леви "Тоттенхэм" отразил рекордную для мирового футбола прибыль по итогам одного сезона — 113 миллионов фунтов в 2018/19.

Напомним, предыдущее достижение по этому показателю было установлено совсем недавно — достигнув финала Лиги Чемпионов, "Ливерпуль" отчитался о прибыли по итогам прошлого сезона в размере 106 млн. фунтов (125 млн. фунтов до вычета налогов).

Однако теперь "Тоттенхэм" потеснил "красных" в статусе самого прибыльного клуба мира — 113 млн. фунтов (138.9 млн. фунтов до вычета налогов).

Если говорить не о прибыли, а о доходах, то они в прошлом сезоне выросли у "шпор" с 310 до 380 млн. фунтов — в том числе благодаря выступлению на "Уэмбли", потому что каждый домашний матч стал приносить клубу 42.6 млн. фунтов вместо 19 млн. фунтов, как было на "Уайт Харт Лэйн".

Также финансовый отчет свидетельствует, что "Тоттенхэм" все еще находится на некотором отдалении от других больших клубов Премьер-Лиги. Например, на зарплаты в прошлом сезоне "шпоры" потратили 140 млн. фунтов — почти на 100 млн. фунтов меньше, чем "Арсенал", и примерно в два раза меньше, чем "Манчестер Юнайтед".

В отчетный период "Тоттенхэм" потратил на трансферы 116 млн. фунтов, включая переходы Сержа Орье и Лукаса Моуры из ПСЖ. Но в то же время "шпоры" продали игроков на 84 млн. фунтов, более половины этой суммы выручив за Кайла Уолкера, отправившегося в "Манчестер Сити".


Метки Тоттенхэм, финансы

Автор mihajlo   

Дата 04.04.2019 14:00

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Последние комментарии:




  1. fc-oil 04.04.2019 15:45 # fc-oil
    Скоро и титул Сити заберет. Совсем нищебробными в конце сезона станут

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  2. farot 04.04.2019 15:23 # farot
    ну так не удивительно. Ни 1 трансфера с прошлого сезона

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  3. electric 04.04.2019 15:22 # electric
    Дурная слава.

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  4. sj606 04.04.2019 15:10 # sj606
    колбаса не знает что это трофеи

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  5. danilych89 04.04.2019 14:49 # danilych89
    это не доходы и не расходы, а чистая прибыль клуба, которую Леви положит себе в карман. и еще неизвестно, сколько из этих денег от даст на трансферы и контракты игроков.

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  6. j-silver 04.04.2019 14:49 # j-silver
    капец, уже даже шпоры ссут на зеропуй ах ах ах

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  7. lexa-arsenal 04.04.2019 14:43 # lexa-arsenal
    да что ж такое,, опять ливерка без трофея осталась

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  8. central-07 04.04.2019 14:30 # central-07
    А где трофеи ?

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  9. pistolero-lfc 04.04.2019 14:28 # pistolero-lfc
    Например, на зарплаты в прошлом сезоне "шпоры" потратили 140 млн. фунтов — почти на 100 млн. фунтов меньше, чем "Арсенал", и примерно в два раза меньше, чем "Манчестер Юнайтед".

    Леви так виртуозно договаривается или он своих игроков чем-то шантажирует?

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  10. scouser2005 04.04.2019 14:23 # scouser2005
    Утешьтесь этим... петунхэм... ))

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  11. rj1992 04.04.2019 14:20 # rj1992
    каждый домашний матч стал приносить клубу 42.6 млн. фунтов вместо 19 млн. фунтов, как было на "Уайт Харт Лэйн".

    Источник: http://fapl.ru/posts/69855/?c=1

    Мне кажется 4,26 млн и 1,9 млн соответсвенно

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  12. dexter 04.04.2019 14:16 # dexter
    Лучше бы очки у сити отобрали и выбили арабский мешок из ЛЧ.

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  13. chelsiukpro 04.04.2019 14:08 # chelsiukpro
    Бизнес кар

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