"Тоттенхэм" отобрал у "Ливерпуля" звание самого прибыльного клуба мира

"Тоттенхэм" отразил рекордную для мирового футбола прибыль по итогам одного сезона — 113 миллионов фунтов в 2018/19.

Напомним, предыдущее достижение по этому показателю было установлено совсем недавно — достигнув финала Лиги Чемпионов, "Ливерпуль" отчитался о прибыли по итогам прошлого сезона в размере 106 млн. фунтов (125 млн. фунтов до вычета налогов).



Однако теперь "Тоттенхэм" потеснил "красных" в статусе самого прибыльного клуба мира — 113 млн. фунтов (138.9 млн. фунтов до вычета налогов).



Если говорить не о прибыли, а о доходах, то они в прошлом сезоне выросли у "шпор" с 310 до 380 млн. фунтов — в том числе благодаря выступлению на "Уэмбли", потому что каждый домашний матч стал приносить клубу 42.6 млн. фунтов вместо 19 млн. фунтов, как было на "Уайт Харт Лэйн".



Также финансовый отчет свидетельствует, что "Тоттенхэм" все еще находится на некотором отдалении от других больших клубов Премьер-Лиги. Например, на зарплаты в прошлом сезоне "шпоры" потратили 140 млн. фунтов — почти на 100 млн. фунтов меньше, чем "Арсенал", и примерно в два раза меньше, чем "Манчестер Юнайтед".



В отчетный период "Тоттенхэм" потратил на трансферы 116 млн. фунтов, включая переходы Сержа Орье и Лукаса Моуры из ПСЖ. Но в то же время "шпоры" продали игроков на 84 млн. фунтов, более половины этой суммы выручив за Кайла Уолкера, отправившегося в "Манчестер Сити".