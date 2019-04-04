Гетце следит за битвой Гвардиолы и Клоппа

Атакующий полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гетце признался, что внимательно следит за битвой своих бывших тренеров Хосепа Гвардиолы и Юргена Клоппа за титул Премьер-Лиги.

В свое время Гетце довелось поработать с Клоппом в Дортмунде, прежде чем он со скандалом ушел в "Баварию", где впоследствии трудился бок о бок с Гвардиолой.



Учитывая свой опыт, Марио с особенным интересом наблюдает, как "Манчестер Сити" Гвардиолы и "Ливерпуль" Клоппа конкурируют в этом сезоне.



"Их сложно сравнивать, потому что у них совершенно разные философии. Но факт в этом, что они оба крайне успешны".



"Я благодарен, что мне довелось поработать с двумя такими выдающимися тренерами. Я смотрю матчи обеих команд как можно чаще, и чемпионская гонка в Премьер-Лиге получается крайне интересной", — сообщил Гетце Bild.