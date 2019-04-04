Гетце следит за битвой Гвардиолы и Клоппа

Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп Атакующий полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гетце признался, что внимательно следит за битвой своих бывших тренеров Хосепа Гвардиолы и Юргена Клоппа за титул Премьер-Лиги.

В свое время Гетце довелось поработать с Клоппом в Дортмунде, прежде чем он со скандалом ушел в "Баварию", где впоследствии трудился бок о бок с Гвардиолой.

Учитывая свой опыт, Марио с особенным интересом наблюдает, как "Манчестер Сити" Гвардиолы и "Ливерпуль" Клоппа конкурируют в этом сезоне.

"Их сложно сравнивать, потому что у них совершенно разные философии. Но факт в этом, что они оба крайне успешны".

"Я благодарен, что мне довелось поработать с двумя такими выдающимися тренерами. Я смотрю матчи обеих команд как можно чаще, и чемпионская гонка в Премьер-Лиге получается крайне интересной", — сообщил Гетце Bild.


Метки Боруссия, Гвардиола, Гетце, Клопп, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 04.04.2019 13:00

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  1. staryi-eblan 04.04.2019 13:53 # staryi-eblan
    "оба крайне успешны"

    Слово "крайне" к Клоппу не применимо, от слова "вообще". Клопп по всем параметрам уступает Гвардиоле, а по титулам и подавно. Пеп недосягаем для Юргена. Факт

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  2. dred 04.04.2019 13:47 # dred
    вуайери&#769;ст

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