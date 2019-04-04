Сборная Англии поднялась на четвертое место в рейтинге ФИФА

Сборная Англии поднялась на четвертую сточку в рейтинге национальных команд ФИФА.

В прошлом месяце подопечные Гарета Саутгейта взяли старт в отборе к Евро-2020, отгрузив по пять голов Чехии и Черногории.



Благодаря этим двум победам англичанам удалось обойти в рейтинге Хорватию, своего обидчика по 1/2 ЧМ-2018 и соперника по группе Лиги Наций. Лучше "трех львов" только Бельгия, Франция и Бразилия.



Добавим, свой следующий официальный матч сборная Англии проведет уже 6 июня. Это будет полуфинал плей-офф Лиги Наций против Голландии.



