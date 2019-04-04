Гвардиола: "Потеряем очки — упустим титул"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предупредил свою команду, что любая потеря очков в остатке сезона будет чревата упущенным титулом Премьер-Лиги.

Обыграв накануне вечером "Кардифф" со счетом 2:0, "Сити" стал лидером Премьер-Лиги не только по потерянным очкам, но и фактическим — теперь "горожане" имеют один балл преимущества над "Ливерпулем".



До завершения сезона каждому из двух претендентов на титул остается сыграть равное количество матчей — по шесть, и Гвардиола настроен пойти этот отрезок без осечек.



"У нас есть ощущение, что мы не станем чемпионами, если потеряем очки".



"Я не знаю, в каком состоянии мы подойдем к следующему матчу, но против "Кардиффа" мы определенно должны были забивать больше голов. Мы немного жалеем, что не сделали этого", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.