Гвардиола: "Потеряем очки — упустим титул"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предупредил свою команду, что любая потеря очков в остатке сезона будет чревата упущенным титулом Премьер-Лиги.
Обыграв накануне вечером "Кардифф" со счетом 2:0, "Сити" стал лидером Премьер-Лиги не только по потерянным очкам, но и фактическим — теперь "горожане" имеют один балл преимущества над "Ливерпулем".
До завершения сезона каждому из двух претендентов на титул остается сыграть равное количество матчей — по шесть, и Гвардиола настроен пойти этот отрезок без осечек.
"У нас есть ощущение, что мы не станем чемпионами, если потеряем очки".
"Я не знаю, в каком состоянии мы подойдем к следующему матчу, но против "Кардиффа" мы определенно должны были забивать больше голов. Мы немного жалеем, что не сделали этого", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
04.04.2019 11:00
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Последние комментарии:
ПОТЕРЯЕМ ТИТУЛЫ - УПУСТИМ ОЧКО
джейсон стэтэм
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Я как представитель МЮ заявляю что мы готовы вам слить лишь бы ливерка не взяла апл
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ПОКЕР ПОКЕР ТОЛЬКО ПОКЕР
КМОН СИТИ! КМОН КРАСИВО!
Лысый шарлатан не пизди!
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"Тоттенхэм", МЮ. Обязательно.
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ПОКЕР ПОКЕР ТОЛЬКО ПОКЕР
КАМОН СЕТЕЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙй
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