Гвардиола: "Потеряем очки — упустим титул"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предупредил свою команду, что любая потеря очков в остатке сезона будет чревата упущенным титулом Премьер-Лиги.

Обыграв накануне вечером "Кардифф" со счетом 2:0, "Сити" стал лидером Премьер-Лиги не только по потерянным очкам, но и фактическим — теперь "горожане" имеют один балл преимущества над "Ливерпулем".

До завершения сезона каждому из двух претендентов на титул остается сыграть равное количество матчей — по шесть, и Гвардиола настроен пойти этот отрезок без осечек.

"У нас есть ощущение, что мы не станем чемпионами, если потеряем очки".

"Я не знаю, в каком состоянии мы подойдем к следующему матчу, но против "Кардиффа" мы определенно должны были забивать больше голов. Мы немного жалеем, что не сделали этого", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 04.04.2019 11:00

Количество просмотров Просмотров: 739

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mrjingles 04.04.2019 11:57 # mrjingles
    ПОТЕРЯЕМ ТИТУЛЫ - УПУСТИМ ОЧКО

    джейсон стэтэм

    (ответить)

  2. januzaj00 04.04.2019 11:51 # januzaj00
    Я как представитель МЮ заявляю что мы готовы вам слить лишь бы ливерка не взяла апл

    (ответить)

  3. lexa-arsenal 04.04.2019 11:40 # lexa-arsenal
    ПОКЕР ПОКЕР ТОЛЬКО ПОКЕР

    КМОН СИТИ! КМОН КРАСИВО!

    Лысый шарлатан не пизди!

    (ответить)

  4. akadam 04.04.2019 11:19 # akadam
    "Тоттенхэм", МЮ. Обязательно.

    (ответить)

  5. silva77 04.04.2019 11:11 # silva77
    ПОКЕР ПОКЕР ТОЛЬКО ПОКЕР

    КАМОН СЕТЕЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙй

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: