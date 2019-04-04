"Эвертон" собирается избавиться от Уолкотта

Тео Уолкотт "Эвертон" задумывается о расставании с вингером Тео Уолкоттом, который так и не оправдал надежд после своего перехода из "Арсенала".

Всего лишь 15 месяцев назад "ириски" заплатили "Арсеналу" за Уолкотта 20 миллионов фунтов. В этом сезоне Тео достаточно регулярно появляется на поле — 23 выхода в старте и еще восемь на замену в рамках Премьер-Лиги.

Вместе с тем налицо тенденция, что в последнее время главный тренер "Эвертона" Марку Силва стал меньше доверять Уолкотту, и это неслучайно, утверждает The Guardian.

На "Гудисон Парк" считают, что Тео делает недостаточный вклад в игру команды, учитывая свою стоимость и зарплату в 110 тыс. фунтов в неделю. В этом сезоне Уолкотт поучаствовал в четырех голах, отличившись лишь раз с августа в Премьер-Лиге.

Кроме того, в прошлом месяце Уолкотту стукнуло 30 лет, а в "Эвертоне" хотели бы развернуть свою трансферную политику в сторону более молодых игроков. Поиск нового пристанища для Тео станет одной из главных задач спортивного директора "ирисок" Марселя Брандса грядущим летом.


Метки Уолкотт, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 04.04.2019 09:00

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  1. brown-ale 04.04.2019 09:46 # brown-ale
    Ого, 30 лет. Е##шки воробушки.

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  2. lexa-arsenal 04.04.2019 09:33 # lexa-arsenal
    К Р А С И В О

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  3. easports 04.04.2019 09:20 # easports
    На Венгеровских гарантиях продержался таки почти всю карьеру в Арсенале. Днина неуверенная в себе.

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  4. john-jones 04.04.2019 09:04 # john-jones
    Обратно к канонирам.

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