Гвардиола: "Фоден будет важен для "Сити" в следующие 10 лет"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола убежден, что полузащитник Фил Фоден будет важным игроком для клуба в следующие 10 лет.
Ранее в этом сезоне "горожане" закрыли вопрос с будущим Фодена, который отказался от соблазна последовать примеру Джейдона Санчо и подписал новый контракт с воспитавшим его клубом.
А накануне Фил появился в стартовом составе "Сити" на победный матч Премьер-Лиги против "Кардиффа" (2:0). 18-летнему англичанину не удалось отличиться, однако он заслужил похвалу своего тренера.
"Мы знаем, что Фил молод, но он умеет все. Он может создавать моменты, он обладает невероятным видением поля. Мы можем на него рассчитывать, и это хорошо".
"Он является частью команды на ежедневной основе, и мы верим в него. Он абсолютно готов играть за нас. Он все делал хорошо".
Я доволен тем, как он играет. Он демонстрирует хороший уровень. Он мог забить два гола и был исключителен".
"Ему непросто, учитывая конкуренцию со стороны Давида Сильвы, Бернарду Силвы, Илкая Гюндогана, Кевина Де Брюйне, но он хочет быть здесь, и он счастлив здесь".
"Я могу вас заверить, что в следующем сезоне он будет играть больше минут. Таков процесс взросления. Ему только 18 или 19, и в следующее десятилетие он будет важен для нас", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
04.04.2019 08:00
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Последние комментарии:
Правильно Будущий Топ, это не тот команда из красной помойки где не видели трофей 30 лет (уахахахахахахахах ОРРРРРРРУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ)
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Настоящий топарь у нас растет. По уровню одаренности и т.д. и т.п., может Джейдон и не уступает, но Фил - парень со стержнем. Вот что в нем нравится. Удачи парню!
C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
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Топовый парень! Настоящий Ситизен, и смена нашему Magic Сильве Давиду.
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через 10 лет тоже будет
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0 финалов ЛЧ
0
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бан на 10 лет, вестимо, Сити выпишут:)
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