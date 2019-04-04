Почеттино уверен, что "Тоттенхэм" попадет в топ-4

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино уверен, что при помощи нового стадиона его команде удастся финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.

Накануне "шпоры", наконец, открыли свою новую арену, обыграв "Кристал Пэлас" со счетом 2:0. Эта победа стала для "Тоттенхэма" первой в Премьер-Лиге с 10 февраля и позволила вернуться на третье место. Теперь Маурисио не сомневается, что его команда решит основную задачу на сезон.



"Это было очень эмоционально и похоже на последний день на "Уайт Харт Лэйн" — тоже очень особенный день. Это навсегда останется в твоем сердце. Это будет одно из лучших моих воспоминаний и запомнится моему сердцу навсегда".



"Я так горд видеть лицо Даниэля Леви. Он был полон радости и энергии. Это один из лучших моментов в его жизни. Он построил один из лучших стадионов в мире. Я посвящаю эту победу ему. Я счастливчик, что нахожусь здесь в качестве тренера".



"Я уверен, что мы финишируем в топ-4. У меня нет сомнений насчет этого, я верю в своих игроков. Эта группа игроков и персонала заслуживает быть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне".



"Мы так упорно трудились, чтобы этот момент настал, и вот мы здесь. Это правда, нам предстоит проделать еще много работы и соперничать с тратящими большие деньги клубами, однако мы обладаем верой, и у нас есть наш новый стадион, а также есть удивительные фанаты".



"В футболе ты должен быть смелым и уверенным в себе. Мы ощущали некоторое давление, но восторг и мотивация, что передались нам от фанатов, сделали все возможным. Мы начинаем чувствовать себя здесь как дома", — цитирует Почеттино The Telegraph.