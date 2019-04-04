Сарри: "Кристенсен, Лофтус-Чик и Хадсон-Одои — будущее "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что рассматривает Андреаса Кристенсена, Рубена Лофтус-Чика и Каллума Хадсон-Одои как будущее клуба.

В этом сезоне у трех перечисленных Сарри игроков появились все основания задуматься о смене клуба из-за дефицита игрового времени. Порой кажется, что Маурицио просто не доверяет талантливой молодежи.



В среду вечером Андреас, Рубен и Каллум дождались своего шанса, выйдя в стартовом составе на отложенный матч Премьер-Лиги против "Брайтона". 22-летний Кристенсен помог "синим" сохранить ворота на замке, 23-летний Лофтус-Чик отметился голом, а 18-летний Хадсон-Одои сделал результативную передачу.



После победы 3:0 Сарри заверил, что это трио занимает важное место в его планах на будущее, попытавшись успокоить спекуляции.



"Думаю, Каллум, Рубен и Кристенсен — который не англичанин, но в той же категории, потому что является воспитанником академии — важны для клуба и для болельщиков".



"Надеюсь, они будут фундаментом успехов "Челси". Я так думаю и надеюсь на это. Они уже очень важны для нас, но у них такой большой потенциал, что в будущем они могут стать игроками топ-уровня. Думаю, с будущим этой команды все будет хорошо", — цитирует Сарри Evening Standard.