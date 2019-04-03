"Челси" разгромил "Брайтон"

Оливье Жиру и Каллум Хадсон-Одои Разгромив на своем поле "Брайтон" со счетом 3:0, "Челси" вплотную приблизился к топ-4 Премьер-Лиги.

В старте у "синих" можно было насчитать сразу семь перестановок относительно выезда к "Кардиффу". С первых минут вышли Андреас Кристенсен, Эмерсон Палмери, Нголо Канте, Рубен Лофтус-Чик, Эден Азар, Каллум Хадсон-Одои и Оливье Жиру.

Стартовый состав "чаек" освежили Гаэтан Бонг, Бруно Сальтор, Солли Марч и Флорин Андоне.

В первые полчаса хозяева "Стэмфорд Бридж" демонстрировали Саррибол в его худшем обличии — владение мячом под 70 процентов, но полное отсутствие ударов в створ.

Когда терпение болельщиков стало постепенно иссякать, "Челси" все-таки открыл счет. Это случилось на 38-й минуте, когда Хадсон-Одои прострелил с правого фланга к ближней штанге, где Жиру сыграл на опережение — 1:0.

Во втором тайме "синие" принялись искать второй гол, и когда стрелка достигла часовой отметки, разразились сразу двумя мячами. Сперва Азар на ложном замахе убрал соперника на подступах к штрафной и неотразимо пробил — 2:0. Затем Лофтус-Чик выстрелил с дистанции, но не на силу, а на точность — 3:0.

"Брайтон" показал себя крепким орешком — но лишь до первого пропущенного гола. "Челси" порадовал своих болельщиков крупной победой, а Хадсон-Одои, Лофтус-Чик и Жиру продемонстрировали, что вполне пригодны, чтобы играть в стартовом составе.

"Челси" — "Брайтон". Отчет о матче


Метки Брайтон, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.04.2019 23:50

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  1. j-silver 04.04.2019 00:47 # j-silver
    Ну шо за топори

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  2. gidro-met 04.04.2019 00:26 # gidro-met
    Наконец Жиру, Палмери, Крис, Одои и Лофтус. Все как надо и изи вин на классе. Виллиан еще пройдет, остальных к основе подпупускать

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  3. rayan 03.04.2019 23:57 # rayan
    Давно говорил, что Баркли и Ковачич это те еще днищи. Особенно опасно их выпускать обоих в старте, на 95% матч будет проигран. Не всегда же судьи будут закрывать глаза на двухметровые оффсайды. Успех синих в 2015 и 2017 во многом связан благодаря Косте, без хорошего центр форварда успеха не добиться. А у Челси с этим большие проблемы, Жиру старый еще и деревяшка, Мората молодой но деревяшка, Игуаин раньше был не реально хорош, но сейчас жирный мешок.

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  4. al-faarabi 03.04.2019 23:55 # al-faarabi
    короли таки сместили клопповник с насеста, красавчики

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  5. sausage 03.04.2019 23:54 # sausage
    Эх, Сарри, прогнулся-таки под критиканов дядька, не то что Ван Гал или Муар. Так, глядишь, скоро и Канте в опорку вернёт)

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  6. only--liverpool 03.04.2019 23:53 # only--liverpool
    Форвард "Барселоны" Луис Суарес отметился голом в поединке против "Вильярреала" (4:4).

    Для 32-летнего футболиста это 129-й мяч в рамках чемпионата Испании. По этому показателю Луис вышел на чистое первое место среди уругвайских игроков.

    Суарес превзошел рекорд экс-нападающего "Атлетико" и "Вильярреала" Диего Форлана, в активе которого 128 голов в Примере.

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  7. hozyain 03.04.2019 23:52 # hozyain
    КОРОЛИ на главной!

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  8. klementino 03.04.2019 23:50 # klementino
    Истинные короли

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  9. griezmann 03.04.2019 23:50 # griezmann
    1 Манчестер Сити

    КОРОЛИ НА ТРОНЕ!!!

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