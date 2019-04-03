"Челси" разгромил "Брайтон"

Разгромив на своем поле "Брайтон" со счетом 3:0, "Челси" вплотную приблизился к топ-4 Премьер-Лиги.

В старте у "синих" можно было насчитать сразу семь перестановок относительно выезда к "Кардиффу". С первых минут вышли Андреас Кристенсен, Эмерсон Палмери, Нголо Канте, Рубен Лофтус-Чик, Эден Азар, Каллум Хадсон-Одои и Оливье Жиру.



Стартовый состав "чаек" освежили Гаэтан Бонг, Бруно Сальтор, Солли Марч и Флорин Андоне.



В первые полчаса хозяева "Стэмфорд Бридж" демонстрировали Саррибол в его худшем обличии — владение мячом под 70 процентов, но полное отсутствие ударов в створ.



Когда терпение болельщиков стало постепенно иссякать, "Челси" все-таки открыл счет. Это случилось на 38-й минуте, когда Хадсон-Одои прострелил с правого фланга к ближней штанге, где Жиру сыграл на опережение — 1:0.



Во втором тайме "синие" принялись искать второй гол, и когда стрелка достигла часовой отметки, разразились сразу двумя мячами. Сперва Азар на ложном замахе убрал соперника на подступах к штрафной и неотразимо пробил — 2:0. Затем Лофтус-Чик выстрелил с дистанции, но не на силу, а на точность — 3:0.



"Брайтон" показал себя крепким орешком — но лишь до первого пропущенного гола. "Челси" порадовал своих болельщиков крупной победой, а Хадсон-Одои, Лофтус-Чик и Жиру продемонстрировали, что вполне пригодны, чтобы играть в стартовом составе.



"Челси" — "Брайтон". Отчет о матче