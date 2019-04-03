"Челси" разгромил "Брайтон"
Разгромив на своем поле "Брайтон" со счетом 3:0, "Челси" вплотную приблизился к топ-4 Премьер-Лиги.
В старте у "синих" можно было насчитать сразу семь перестановок относительно выезда к "Кардиффу". С первых минут вышли Андреас Кристенсен, Эмерсон Палмери, Нголо Канте, Рубен Лофтус-Чик, Эден Азар, Каллум Хадсон-Одои и Оливье Жиру.
Стартовый состав "чаек" освежили Гаэтан Бонг, Бруно Сальтор, Солли Марч и Флорин Андоне.
В первые полчаса хозяева "Стэмфорд Бридж" демонстрировали Саррибол в его худшем обличии — владение мячом под 70 процентов, но полное отсутствие ударов в створ.
Когда терпение болельщиков стало постепенно иссякать, "Челси" все-таки открыл счет. Это случилось на 38-й минуте, когда Хадсон-Одои прострелил с правого фланга к ближней штанге, где Жиру сыграл на опережение — 1:0.
Во втором тайме "синие" принялись искать второй гол, и когда стрелка достигла часовой отметки, разразились сразу двумя мячами. Сперва Азар на ложном замахе убрал соперника на подступах к штрафной и неотразимо пробил — 2:0. Затем Лофтус-Чик выстрелил с дистанции, но не на силу, а на точность — 3:0.
"Брайтон" показал себя крепким орешком — но лишь до первого пропущенного гола. "Челси" порадовал своих болельщиков крупной победой, а Хадсон-Одои, Лофтус-Чик и Жиру продемонстрировали, что вполне пригодны, чтобы играть в стартовом составе.
"Челси" — "Брайтон". Отчет о матче
03.04.2019 23:50
Просмотров: 888
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ну шо за топори
(ответить)
Наконец Жиру, Палмери, Крис, Одои и Лофтус. Все как надо и изи вин на классе. Виллиан еще пройдет, остальных к основе подпупускать
(ответить)
Давно говорил, что Баркли и Ковачич это те еще днищи. Особенно опасно их выпускать обоих в старте, на 95% матч будет проигран. Не всегда же судьи будут закрывать глаза на двухметровые оффсайды. Успех синих в 2015 и 2017 во многом связан благодаря Косте, без хорошего центр форварда успеха не добиться. А у Челси с этим большие проблемы, Жиру старый еще и деревяшка, Мората молодой но деревяшка, Игуаин раньше был не реально хорош, но сейчас жирный мешок.
(ответить)
короли таки сместили клопповник с насеста, красавчики
(ответить)
Эх, Сарри, прогнулся-таки под критиканов дядька, не то что Ван Гал или Муар. Так, глядишь, скоро и Канте в опорку вернёт)
(ответить)
Форвард "Барселоны" Луис Суарес отметился голом в поединке против "Вильярреала" (4:4).
Для 32-летнего футболиста это 129-й мяч в рамках чемпионата Испании. По этому показателю Луис вышел на чистое первое место среди уругвайских игроков.
Суарес превзошел рекорд экс-нападающего "Атлетико" и "Вильярреала" Диего Форлана, в активе которого 128 голов в Примере.
(ответить)
КОРОЛИ на главной!
(ответить)
Истинные короли
(ответить)
1 Манчестер Сити
КОРОЛИ НА ТРОНЕ!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий