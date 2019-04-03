"Тоттенхэм" открыл новый стадион победой над "Пэлас"

"Тоттенхэм" открыл свой новый 62-тысячный стадион первой победой в шести последних матчах Премьер-Лиги — 2:0 против "Кристал Пэлас".

Бен Дэвис и Сон Хен Мин вернулись в старт "шпор", заменив Давинсона Санчеса и Лукаса Моуру.



У "орлов" Мартин Келли, Шейху Куяте и Джеймс Макартур вышли вместо Скотта Данна, Макса Майера и Андроса Таунсенда.



После торжественной церемонии открытия и зрелищного салюта "Тоттенхэм" принялся оказывать давление на ворота соперника. В действиях "шпор" ощущалось воодушевление, они были активны и моментами показывали отличную игру, однако это никак не находило отражения на табло.



За первый тайм хозяева создали несколько моментов, но действительно опасными стали лишь удары Кристиана Эриксена и Сона — оба отразил голкипер "Пэлас" Висенте Гуаита, хотя и не без помарки во втором случае.



Зато второй тайм начался с гола. Эриксен отобрал мяч на чужой половине поля и тут же отдал передачу вперед на Сона, который сместился с правого края штрафной к центру и пробил с небольшим рикошетом от Луки Миливоевича — 1:0.



Гол только придал "Тоттенхэму" уверенности. Преимущество хозяев было подавляющим, и в итоге на 80-й минуте все стало ясно. Защитники гостей завалили в штрафной Харри Кейна, но по отскочившему мячу тут же пробил Эриксен — 2:0.



В остатке матча шла достаточно открытая игра, но "шпорам" не удалось сделать счет разгромным, как не удалось "орлам" отквитать хотя бы один гол.



Дело сделано — "Тоттенхэм" победил, прервав свою безвыигрышную серию из пяти матчей в Премьер-Лиге, а заодно не ударил в грязь лицом на новом стадионе. Огрехи в игре — вторичны.



"Тоттенхэм" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче