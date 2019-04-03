"Тоттенхэм" открыл новый стадион победой над "Пэлас"

Сон Хен Мин "Тоттенхэм" открыл свой новый 62-тысячный стадион первой победой в шести последних матчах Премьер-Лиги — 2:0 против "Кристал Пэлас".

Бен Дэвис и Сон Хен Мин вернулись в старт "шпор", заменив Давинсона Санчеса и Лукаса Моуру.

У "орлов" Мартин Келли, Шейху Куяте и Джеймс Макартур вышли вместо Скотта Данна, Макса Майера и Андроса Таунсенда.

После торжественной церемонии открытия и зрелищного салюта "Тоттенхэм" принялся оказывать давление на ворота соперника. В действиях "шпор" ощущалось воодушевление, они были активны и моментами показывали отличную игру, однако это никак не находило отражения на табло.

За первый тайм хозяева создали несколько моментов, но действительно опасными стали лишь удары Кристиана Эриксена и Сона — оба отразил голкипер "Пэлас" Висенте Гуаита, хотя и не без помарки во втором случае.

Зато второй тайм начался с гола. Эриксен отобрал мяч на чужой половине поля и тут же отдал передачу вперед на Сона, который сместился с правого края штрафной к центру и пробил с небольшим рикошетом от Луки Миливоевича — 1:0.

Гол только придал "Тоттенхэму" уверенности. Преимущество хозяев было подавляющим, и в итоге на 80-й минуте все стало ясно. Защитники гостей завалили в штрафной Харри Кейна, но по отскочившему мячу тут же пробил Эриксен — 2:0.

В остатке матча шла достаточно открытая игра, но "шпорам" не удалось сделать счет разгромным, как не удалось "орлам" отквитать хотя бы один гол.

Дело сделано — "Тоттенхэм" победил, прервав свою безвыигрышную серию из пяти матчей в Премьер-Лиге, а заодно не ударил в грязь лицом на новом стадионе. Огрехи в игре — вторичны.

"Тоттенхэм" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче


Метки Кристал Пэлас, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 03.04.2019 23:40

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Последние комментарии:




  1. layert 04.04.2019 00:05 # layert
    Почему Сон Хен Мин так похож на Гленна из Ходячих мертвецов?

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  2. ray-black 03.04.2019 23:57 # ray-black
    Маргиналы отметились.Теперь черед нормальных людей)

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  3. klementino 03.04.2019 23:48 # klementino
    Поебать на этих мразей

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  4. mancityman 03.04.2019 23:46 # mancityman
    Как то пихуй

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