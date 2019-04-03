"Сити" вернулся на вершину Премьер-Лиги после победы над "Кардиффом"

"Манчестер Сити" вернулся на вершину Премьер-Лиге благодаря комфортной победе в отложенном матче против "Кардиффа" — 2:0.

В стартовом составе у "горожан" произошло сразу семь изменений относительно комфортной победы 0:2 над "Фулхэмом". Уцелели лишь Эдерсон, Эмерик Лапорт, Александр Зинченко и Кевин Де Брюйне.



Наставник "ласточек" Нил Уорнок, вопреки прозвучавшим из его уст угрозам, не решился выставить резерв и сделал только одну перестановку после поражения 1:2 от "Челси". Вместо Харри Артера появился Джо Роллс.



"Сити" сразу принялся утюжить своего соперника и уже на шестой минуте открыл счет. Лапорт заметил рывок Де Брюйне по левому краю штрафной и сделал точную передачу на партнера, а тот не менее точно пробил с острейшего угла — 1:0.



В дальнейшем "горожане" чувствовали себя расслабленно — но в рамках дозволенного. Хозяева спокойно играли в свою игру, а "Кардифф" совершенно ничего не мог этому противопоставить.



"Сити" имел немало возможностей удвоить свое преимущество — Де Брюйне раз за разом разрывал чужую оборону, а Габриэль Жезус раз за разом упускал моменты.



Тем не менее, справедливость восторжествовала, и перед самым перерывом "горожане" развили свое преимущество. Это Лерой Сане пробил в касание с линии штрафной после скидки грудью Жезуса — 2:0.



В начале второго тайма Фернандиньо великолепным пасом вывел один на один Фила Фодена, но тот пробил в руку голкипера.



После перерыва "Сити" создал огромное количество моментов, но мяч упорно не шел в ворота — в одном из эпизодов только штанга помешала отличиться Фодену.



На 86-й минуте "ласточки" провели свою единственную опасную атаку за матч, однако Эдерсон нейтрализовал выход Умара Ниассе один на один.



"Сити" одержал очень похожую победу, как и в предыдущем матче — перевес в два гола не отражает того громадного преимущества, которое имел "горожане". "Кардифф" изначально не имел реальных шансов, особенно после шока, пережитого против "Челси".



"Манчестер Сити" — "Кардифф". Отчет о матче