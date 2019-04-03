"Сити" вернулся на вершину Премьер-Лиги после победы над "Кардиффом"
"Манчестер Сити" вернулся на вершину Премьер-Лиге благодаря комфортной победе в отложенном матче против "Кардиффа" — 2:0.
В стартовом составе у "горожан" произошло сразу семь изменений относительно комфортной победы 0:2 над "Фулхэмом". Уцелели лишь Эдерсон, Эмерик Лапорт, Александр Зинченко и Кевин Де Брюйне.
Наставник "ласточек" Нил Уорнок, вопреки прозвучавшим из его уст угрозам, не решился выставить резерв и сделал только одну перестановку после поражения 1:2 от "Челси". Вместо Харри Артера появился Джо Роллс.
"Сити" сразу принялся утюжить своего соперника и уже на шестой минуте открыл счет. Лапорт заметил рывок Де Брюйне по левому краю штрафной и сделал точную передачу на партнера, а тот не менее точно пробил с острейшего угла — 1:0.
В дальнейшем "горожане" чувствовали себя расслабленно — но в рамках дозволенного. Хозяева спокойно играли в свою игру, а "Кардифф" совершенно ничего не мог этому противопоставить.
"Сити" имел немало возможностей удвоить свое преимущество — Де Брюйне раз за разом разрывал чужую оборону, а Габриэль Жезус раз за разом упускал моменты.
Тем не менее, справедливость восторжествовала, и перед самым перерывом "горожане" развили свое преимущество. Это Лерой Сане пробил в касание с линии штрафной после скидки грудью Жезуса — 2:0.
В начале второго тайма Фернандиньо великолепным пасом вывел один на один Фила Фодена, но тот пробил в руку голкипера.
После перерыва "Сити" создал огромное количество моментов, но мяч упорно не шел в ворота — в одном из эпизодов только штанга помешала отличиться Фодену.
На 86-й минуте "ласточки" провели свою единственную опасную атаку за матч, однако Эдерсон нейтрализовал выход Умара Ниассе один на один.
"Сити" одержал очень похожую победу, как и в предыдущем матче — перевес в два гола не отражает того громадного преимущества, которое имел "горожане". "Кардифф" изначально не имел реальных шансов, особенно после шока, пережитого против "Челси".
"Манчестер Сити" — "Кардифф". Отчет о матче
03.04.2019 23:35
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Последние комментарии:
Karali krasiva
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шо с губами, колбасники? почему они белые?
Источник: http://fapl.ru/posts/69843/?c=1#c6855088
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RJHJKB!!!!
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• Статистика матча:
Владение мячом: 78% - 22%
Удары: 27 - 3
Удары в створ: 11 - 1
Фолы: 3 - 7
Созданные шансы: 23 - 2
Большие шансы: 4 - 0
Передачи: 618 - 123
Точность передач: 91% - 66%
(ответить)
не долго музыка играла, Сити впер Кардиффу и попёр штатного безтрофейника АПЛ лузерпуль...
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Ну молодцы
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Лузерпуль как всегда оправдает свое название, когда к концу сезона сольется в АПЛ и в ЛЧ ))) Всегда знал что это безхарактерная розовая команда девочек у которой трясутся ноги в важных матчах, один раз в 2005 году за счет левого пенальти удалось соорудить "великий" камбэк, вот теперь строят из себя топ клуб.
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Как обычно всё проплатили, противники даже не сопротивляются)
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шо с губами, колбасники? почему они белые? ахаха ору))
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Честно? Чемпионство Щити уже в кармане... Надеяться что они оступятся против кризисного Юнайтед, при этом выиграть 5 матчей среди которых Челси и зубастые волки... вероятность почти нулевая... Ливерпуль спасет только чудо. Веруны, ваш выход. Пришло то самое время верить в команду!!!
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это слишком изи
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Надеялся на петухов, но увы)
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K for KPACUBO.
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1 Манчестер Сити 32 80
КОРОЛИ НА ТРОНЕ!!!
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Come on, City!!!
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КОРОЛИ чемпионы!
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КОРОЛИ!!!
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