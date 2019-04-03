"Сити" вернулся на вершину Премьер-Лиги после победы над "Кардиффом"

Кевин Де Брюйне "Манчестер Сити" вернулся на вершину Премьер-Лиге благодаря комфортной победе в отложенном матче против "Кардиффа" — 2:0.

В стартовом составе у "горожан" произошло сразу семь изменений относительно комфортной победы 0:2 над "Фулхэмом". Уцелели лишь Эдерсон, Эмерик Лапорт, Александр Зинченко и Кевин Де Брюйне.

Наставник "ласточек" Нил Уорнок, вопреки прозвучавшим из его уст угрозам, не решился выставить резерв и сделал только одну перестановку после поражения 1:2 от "Челси". Вместо Харри Артера появился Джо Роллс.

"Сити" сразу принялся утюжить своего соперника и уже на шестой минуте открыл счет. Лапорт заметил рывок Де Брюйне по левому краю штрафной и сделал точную передачу на партнера, а тот не менее точно пробил с острейшего угла — 1:0.

В дальнейшем "горожане" чувствовали себя расслабленно — но в рамках дозволенного. Хозяева спокойно играли в свою игру, а "Кардифф" совершенно ничего не мог этому противопоставить.

"Сити" имел немало возможностей удвоить свое преимущество — Де Брюйне раз за разом разрывал чужую оборону, а Габриэль Жезус раз за разом упускал моменты.

Тем не менее, справедливость восторжествовала, и перед самым перерывом "горожане" развили свое преимущество. Это Лерой Сане пробил в касание с линии штрафной после скидки грудью Жезуса — 2:0.

В начале второго тайма Фернандиньо великолепным пасом вывел один на один Фила Фодена, но тот пробил в руку голкипера.

После перерыва "Сити" создал огромное количество моментов, но мяч упорно не шел в ворота — в одном из эпизодов только штанга помешала отличиться Фодену.

На 86-й минуте "ласточки" провели свою единственную опасную атаку за матч, однако Эдерсон нейтрализовал выход Умара Ниассе один на один.

"Сити" одержал очень похожую победу, как и в предыдущем матче — перевес в два гола не отражает того громадного преимущества, которое имел "горожане". "Кардифф" изначально не имел реальных шансов, особенно после шока, пережитого против "Челси".

"Манчестер Сити" — "Кардифф". Отчет о матче


Метки Кардифф, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 03.04.2019 23:35

Количество просмотров Просмотров: 975

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Последние комментарии:




  1. liverpo0ol 04.04.2019 01:08 # liverpo0ol
    Karali krasiva

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  2. lexa-arsenal 04.04.2019 00:37 # lexa-arsenal
    шо с губами, колбасники? почему они белые?

    Источник: http://fapl.ru/posts/69843/?c=1#c6855088

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  3. lexa-arsenal 04.04.2019 00:36 # lexa-arsenal
    RJHJKB!!!!

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  4. griezmann 04.04.2019 00:31 # griezmann
    • Статистика матча:

    Владение мячом: 78% - 22%
    Удары: 27 - 3
    Удары в створ: 11 - 1
    Фолы: 3 - 7
    Созданные шансы: 23 - 2
    Большие шансы: 4 - 0
    Передачи: 618 - 123
    Точность передач: 91% - 66%

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  5. kojan 04.04.2019 00:17 # kojan
    не долго музыка играла, Сити впер Кардиффу и попёр штатного безтрофейника АПЛ лузерпуль...

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  6. layert 04.04.2019 00:11 # layert
    Ну молодцы

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  7. rayan 04.04.2019 00:03 # rayan
    Лузерпуль как всегда оправдает свое название, когда к концу сезона сольется в АПЛ и в ЛЧ ))) Всегда знал что это безхарактерная розовая команда девочек у которой трясутся ноги в важных матчах, один раз в 2005 году за счет левого пенальти удалось соорудить "великий" камбэк, вот теперь строят из себя топ клуб.

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  8. xin 04.04.2019 00:01 # xin
    Как обычно всё проплатили, противники даже не сопротивляются)

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  9. bezviz 03.04.2019 23:59 # bezviz
    шо с губами, колбасники? почему они белые? ахаха ору))

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  10. only--liverpool 03.04.2019 23:49 # only--liverpool
    Честно? Чемпионство Щити уже в кармане... Надеяться что они оступятся против кризисного Юнайтед, при этом выиграть 5 матчей среди которых Челси и зубастые волки... вероятность почти нулевая... Ливерпуль спасет только чудо. Веруны, ваш выход. Пришло то самое время верить в команду!!!

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  11. dannylucker 03.04.2019 23:42 # dannylucker
    это слишком изи

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  12. johnny1905 03.04.2019 23:42 # johnny1905
    Надеялся на петухов, но увы)

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  13. mc-od 03.04.2019 23:42 # mc-od
    K for KPACUBO.

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  14. griezmann 03.04.2019 23:41 # griezmann
    1 Манчестер Сити 32 80

    КОРОЛИ НА ТРОНЕ!!!

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  15. arhangel777 03.04.2019 23:41 # arhangel777
    Come on, City!!!

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  16. slash-lfc 03.04.2019 23:40 # slash-lfc
    КОРОЛИ чемпионы!

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  17. mancityman 03.04.2019 23:39 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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