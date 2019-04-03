Пол Инс предсказывает уход Погба из "Юнайтед"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Инс убежден, что полузащитник Поль Погба покинет "Олд Траффорд" грядущим летом.

С приходом Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик "красных дьяволов" слухи об отъезде Погба в другой клуб утихли — но лишь на время. С недавних пор пресса вновь спекулирует насчет будущего Поля, отправляя 26-летнего француза в "Реал". Инс ничуть не удивится, если так все и сложится.



"Если Оле хочет осуществить перестройку команды, то некоторые игроки должны будут уйти. Но также есть несколько игроков, которые, как кажется, хотят уйти сами, независимо от планов клуба".



"Больше других я подозреваю в желании уйти Поля Погба. Если Оле хочет его сохранить, то должен убедить Погба, что будет строить вокруг него свою команду. Но лично я не думаю, что Погба будет на "Олд Траффорд" в следующем сезоне".



"Когда "Реал" стучит в дверь, это всегда сложно игнорировать, и мне кажется, Погба так и не освоился в "Юнайтед" после своего возвращения, поэтому его отъезд выглядит вероятным".



"Теперь это задача Оле — он должен убедить игроков вроде Погба и Давида Де Хеа, что тем будет лучше остаться на "Олд Траффорд", — сообщил Инс Paddy Power.