Моуриньо верит, что "Порту" может выбить "Ливерпуль" из Лиги Чемпионов

Жозе Моуриньо считает, что "Порту", один из его бывших клубов, способен преподнести сенсацию и выбить "Ливерпуль" из Лиги Чемпионов.

Последний раз "Порту" становился лучшим клубом в Европе еще в 2004 году, как раз под руководством Моуриньо.



Сейчас "Порту" добрался уже до 1/4 финала и сыграет вновь с "Ливерпулем" — как и в прошлом сезоне, когда "красные" уверенно победили в 1/8 финала по сумме двух матчей 5:0. Моуриньо уверен, что на сей раз команде Юргена Клопп не будет так легко.



"У "Порту" есть шансы победить и пройти дальше. Если сравнивать с прошлым сезоном, думаю, Сержиу Консейсау сможет задать себе правильные вопросы о том, что он может сделать по-другому в этот раз".



"В этой паре все возможно, а случившееся в прошлом году, убежден, может помочь "Порту" в обоих матчах".



"Ливерпуль" обладает абсолютно великолепным индивидуальным мастерством, однако они сражаются за чемпионство в своей лиге, а это означает, что они не могут давать передышку игрокам", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.