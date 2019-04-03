Моуриньо верит, что "Порту" может выбить "Ливерпуль" из Лиги Чемпионов
Жозе Моуриньо считает, что "Порту", один из его бывших клубов, способен преподнести сенсацию и выбить "Ливерпуль" из Лиги Чемпионов.
Последний раз "Порту" становился лучшим клубом в Европе еще в 2004 году, как раз под руководством Моуриньо.
Сейчас "Порту" добрался уже до 1/4 финала и сыграет вновь с "Ливерпулем" — как и в прошлом сезоне, когда "красные" уверенно победили в 1/8 финала по сумме двух матчей 5:0. Моуриньо уверен, что на сей раз команде Юргена Клопп не будет так легко.
"У "Порту" есть шансы победить и пройти дальше. Если сравнивать с прошлым сезоном, думаю, Сержиу Консейсау сможет задать себе правильные вопросы о том, что он может сделать по-другому в этот раз".
"В этой паре все возможно, а случившееся в прошлом году, убежден, может помочь "Порту" в обоих матчах".
"Ливерпуль" обладает абсолютно великолепным индивидуальным мастерством, однако они сражаются за чемпионство в своей лиге, а это означает, что они не могут давать передышку игрокам", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.
03.04.2019 22:00
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Последние комментарии:
точно в прошлом сезоне без ввд и алисона
порту просто обоссали
а тут они пройдут лфк
скорее ттх пройдёт обоссаный мс
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Сначала красные уволили с позором, теперь обоссут его родной клуб. Ну что за топари!
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Полностью согласен. Порту прикурить даст спокойно, по крайней мере зародит интригу и нервозность. Это не Лион или Монако..
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У этого цыгана до сих пор обида на Клопп-топа за увольнение
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