Моуриньо верит, что "Порту" может выбить "Ливерпуль" из Лиги Чемпионов

Жозе Моуриньо и Юрген Клопп Жозе Моуриньо считает, что "Порту", один из его бывших клубов, способен преподнести сенсацию и выбить "Ливерпуль" из Лиги Чемпионов.

Последний раз "Порту" становился лучшим клубом в Европе еще в 2004 году, как раз под руководством Моуриньо.

Сейчас "Порту" добрался уже до 1/4 финала и сыграет вновь с "Ливерпулем" — как и в прошлом сезоне, когда "красные" уверенно победили в 1/8 финала по сумме двух матчей 5:0. Моуриньо уверен, что на сей раз команде Юргена Клопп не будет так легко.

"У "Порту" есть шансы победить и пройти дальше. Если сравнивать с прошлым сезоном, думаю, Сержиу Консейсау сможет задать себе правильные вопросы о том, что он может сделать по-другому в этот раз".

"В этой паре все возможно, а случившееся в прошлом году, убежден, может помочь "Порту" в обоих матчах".

"Ливерпуль" обладает абсолютно великолепным индивидуальным мастерством, однако они сражаются за чемпионство в своей лиге, а это означает, что они не могут давать передышку игрокам", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, Моуриньо, Порту

Автор mihajlo   

Дата 03.04.2019 22:00

Количество просмотров Просмотров: 649

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. blackdreamer 03.04.2019 22:58 # blackdreamer
    точно в прошлом сезоне без ввд и алисона
    порту просто обоссали
    а тут они пройдут лфк
    скорее ттх пройдёт обоссаный мс

    (ответить)

  2. xin 03.04.2019 22:44 # xin
    Сначала красные уволили с позором, теперь обоссут его родной клуб. Ну что за топари!

    (ответить)

  3. makeewadim 03.04.2019 22:24 # makeewadim
    Полностью согласен. Порту прикурить даст спокойно, по крайней мере зародит интригу и нервозность. Это не Лион или Монако..

    (ответить)

  4. tigerpool 03.04.2019 22:05 # tigerpool
    У этого цыгана до сих пор обида на Клопп-топа за увольнение

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: