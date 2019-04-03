Ван дер Ваарт: "Новый стадион "Тоттенхэма" лучше "Сантьяго Бернабеу" и "Сан-Сиро"

Рафаэль Ван дер Ваарт Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Рафаэль Ван Дер Ваарт считает, что новый стадион "шпор" лучше, чем "Сантьяго Бернабеу" и "Сан-Сиро", где выступают "Реал" и "Милан" с "Интером", соответственно.

В минувший уикенд Ван дер Ваарт принял участие в матче легенд "Тотенхэма" и "Интера" на глазах 41 тысячи зрителей, которые пришли посмотреть на известных в прошлом игроков — а также познакомиться с новой ареной "шпор".

62-тысячному стадиону определенно удалось произвести впечатление на Рафаэля, который считает, что теперь "Тоттенхэм" стал полноценным топ-клубом.

"Это отлично. Было приятно, наконец, здесь оказаться. Ты чувствуешь себя здесь как дома, и я встретил множество знакомых людей. Когда ты видишь этот стадион и получаешь возможность сыграть здесь, это великолепно".

"Этот клуб уже огромен и становится только больше. Ты видишь этот стадион и понимаешь, что он принадлежит топ-клубу. Именно таковым и является "Тоттенхэм". Я был рад поучаствовать в этом матче".

"Мне доводилось играть на "Сантьяго Бернабеу" и "Сан-Сиро", но у этого стадиона гораздо лучше атмосфера. Здесь лучше болельщики, и мне нравится здесь находиться", — цитирует Ван дер Ваарта Football.London.


Метки Ван дер Ваарт, стадионы, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 03.04.2019 21:00

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  1. ray-black 03.04.2019 21:11 # ray-black
    Это понятно. Не даром же стадион стоил таких немалых денег. Нет более современного и навороченного стадиона во всей Европе.

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  2. januzaj00 03.04.2019 21:10 # januzaj00
    Лучше атмосфера? Ещё блять ни одного матча взрослой команды не было сыграно

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