Де Йонг мог перейти в "Тоттенхэм" прошлым летом

Полузащитник "Аякса" Френки Де Йонг признался, что прошлым летом едва не перешел в "Тоттенхэм".

Напомним, в январе "Барселона" согласовала приобретение Де Йонга стоимостью 75 миллионов фунтов, включая бонусы. В борьбе за 21-летнего голландца, которому было позволено доиграть сезон в "Аяксе", каталонский клуб опередил "Манчестер Сити".



Однако еще до схватки "Барсы" и "Сити" заполучить 21-летнего полузащитника пытался "Тоттенхэм", и этот вариант выглядел очень привлекательно для Френки.



"Я долго и тщательно обдумывал предложение "Тоттенхэма". Я вижу в "Тоттенхэме" очень стабильный клуб, и они становятся только лучше".



"Они дают шанс молодым игрокам, а Маурисио Почеттино я рассматриваю как тренера, который умеет развивать молодежь. Мне нравится футбол, в который они играют. Думаю, я бы подошел для их стиля футбола".



"Однако то был неподходящий момент для смены клуба. Я чувствовал, что еще не достиг своего потолка в "Аяксе" и не сыграл хотя бы сезон целиком на своей позиции".



"Кроме того, в тот период я получил травму, поэтому я подумал: "Еще не время". Я чувствовал, что должен остаться в "Аяксе" еще на год или, возможно, дольше", — сообщил Де Йонг FourFourTwo.