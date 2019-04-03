Клопп не видит проблемы в голевой засухе Салаха

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что по-прежнему не считает проблемой затянувшуюся голевую засуху нападающего Мохамеда Салаха.

В прошлом сезоне Салах стал лучшим бомбардиром Премьер-Лиги, обновил множество рекордов и собрал множество индивидуальных наград, однако в этой кампании выглядит не столь ярко, а сейчас и вовсе не может отличиться с 9 февраля.



Голевая засуха 26-летнего египтянина насчитывает уже восемь матчей с учетом всех соревнований, однако Клопп не переживает по этому поводу.



"Мы особо не разговаривали насчет этого, но здесь все и так ясно. Он забил 40 голов в прошлом году, завоевал все эти награды, а в начале предсезонной подготовки не был в полном порядке. Его все еще беспокоило плечо, однако он был великолепен".



"Его карьера не завершена. Он забил 20 голов (во всех турнирах) в этом году, так что у него 60 голов за два года. Вау! Это не так уж плохо. Он по-прежнему создает угрозу, он очень нам помогает и очень хорошо держится в новых для себя реалиях. Иногда тебе нужно немного времени, чтобы привыкнуть, но, думаю — не в его случае".



"Похоже, его не беспокоит, что он не забивал в нескольких матчах подряд, как не беспокоит и меня. До тех пор, пока мы работаем вместе и делаем правильные вещи, все будет в порядке".



"Ответом на проблемы в футболе всегда является упорная работа. Делай это снова и снова; так сильно, как ты только можешь; так быстро, как ты только можешь. И однажды мяч пойдет в нужном тебе направлении".



"Для нас это никогда не было проблемой. В данный момент у нас 79 очков, и этого нельзя добиться с большим количеством проблем! Таким образом, поскольку у нас нет больших проблем, мы всегда говорим о подобных мелочах. Это часть нашей профессии, но в раздевалке мы совершенно не касаемся этой темы", — цитирует Клоппа Daily Mail.