Ван Дейк готов к "Саутгемптону"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что защитник Виргил Ван Дейк готов к матчу Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в пятницу.
В минувшее воскресенье против "Тоттенхэма" Ван Дейк получил небольшую травму без контакта с соперником, пытаясь остановить прорыв Муссы Сиссоко.
После победы "красных" со счетом 2:1 Виргил был вынужден приложить лед к свой лодыжке, однако повреждение оказалось незначительным, и голландец сможет навестить свой бывший клуб.
"Виргил тренировался вчера, тренировался сегодня в обычном режиме, и я не слышал ничего другого — все выглядит нормально", — цитирует Клоппа Daily Mirror.
03.04.2019 18:15
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Был это Ловруша, упекли бы в лазарет на месяц. Ван Дейку даже матч не дадут отдохнуть.
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Не говори... Весна. Ей трахаться хочется. Мечтает
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Признаки готовности: мыло, вазелин, смазка, резиновые игрушки. Скриньте.
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