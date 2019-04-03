Ван Дейк готов к "Саутгемптону"

Виргил Ван Дейк Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что защитник Виргил Ван Дейк готов к матчу Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в пятницу.

В минувшее воскресенье против "Тоттенхэма" Ван Дейк получил небольшую травму без контакта с соперником, пытаясь остановить прорыв Муссы Сиссоко.

После победы "красных" со счетом 2:1 Виргил был вынужден приложить лед к свой лодыжке, однако повреждение оказалось незначительным, и голландец сможет навестить свой бывший клуб.

"Виргил тренировался вчера, тренировался сегодня в обычном режиме, и я не слышал ничего другого — все выглядит нормально", — цитирует Клоппа Daily Mirror.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 03.04.2019 18:15

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  1. girasimus 03.04.2019 18:42 # girasimus
    Был это Ловруша, упекли бы в лазарет на месяц. Ван Дейку даже матч не дадут отдохнуть.

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  2. machete147703 03.04.2019 18:38 # machete147703
    Не говори... Весна. Ей трахаться хочется. Мечтает

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  3. leon-britton 03.04.2019 18:16 # leon-britton
    Признаки готовности: мыло, вазелин, смазка, резиновые игрушки. Скриньте.

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