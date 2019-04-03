Ван Дейк готов к "Саутгемптону"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что защитник Виргил Ван Дейк готов к матчу Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в пятницу.

В минувшее воскресенье против "Тоттенхэма" Ван Дейк получил небольшую травму без контакта с соперником, пытаясь остановить прорыв Муссы Сиссоко.



После победы "красных" со счетом 2:1 Виргил был вынужден приложить лед к свой лодыжке, однако повреждение оказалось незначительным, и голландец сможет навестить свой бывший клуб.



"Виргил тренировался вчера, тренировался сегодня в обычном режиме, и я не слышал ничего другого — все выглядит нормально", — цитирует Клоппа Daily Mirror.