Венгер рассказал о появившихся проблемах со здоровьем в прошлом сезоне

Арсен Венгер Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер признался, что у него начались проблемы со здоровьем на фоне стресса в последний год работы на "Эмирейтс".

Напомним, Венгер покинул лондонский клуб в конце прошлого сезона, после 22 лет работы. Заключительный период Арсена сопровождался массовыми протестами болельщиков, которые открыто выражали свое разочарование наметившимся регрессом у "канониров".

Сам 69-летний француз внешне всегда сохранял самообладание, однако это не давалось ему легко. Венгер даже испытал облегчение, когда оставил "Арсенал".

"В жизни бывают расставания, которые случаются по твоей инициативе, и бывают расставания, которые тебе просто остается принять".

"В моем случае это было нечто среднее. Потому что в определенный момент фанаты почувствовали необходимость перемен. В мой последний год нам было сложно вместе".

"Так что это было расставание по обоюдному согласию. Я испытал облегчение, потому что это истощает тебя, когда ты так долго несешь это бремя и все сопутствующие обязательства".

"Это невероятно сложно. И в прошлом году я чувствовал, что начинаю за это расплачиваться своим здоровьем", — цитирует Венгера Daily Mail.


Метки Арсенал, Венгер

Автор mihajlo   

Дата 03.04.2019 17:00

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Последние комментарии:




  1. scouser2005 03.04.2019 18:34 # scouser2005
    Чё вы такие злые? Старичок достоин славы... Его Арсенал всегда был в ЧЛ...

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  2. ofori-twumasi 03.04.2019 18:13 # ofori-twumasi
    Блеа, деду 69 лет, многие в этом возрасте уже на картошку снизу смотрят, а он удивляется проблемам со здоровьем.

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  3. chelsea88 03.04.2019 17:03 # chelsea88
    Геморрой наверное вылез, не смог в очко долбится вот и выгнали из гейбратства

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