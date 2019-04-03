Венгер рассказал о появившихся проблемах со здоровьем в прошлом сезоне

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер признался, что у него начались проблемы со здоровьем на фоне стресса в последний год работы на "Эмирейтс".

Напомним, Венгер покинул лондонский клуб в конце прошлого сезона, после 22 лет работы. Заключительный период Арсена сопровождался массовыми протестами болельщиков, которые открыто выражали свое разочарование наметившимся регрессом у "канониров".



Сам 69-летний француз внешне всегда сохранял самообладание, однако это не давалось ему легко. Венгер даже испытал облегчение, когда оставил "Арсенал".



"В жизни бывают расставания, которые случаются по твоей инициативе, и бывают расставания, которые тебе просто остается принять".



"В моем случае это было нечто среднее. Потому что в определенный момент фанаты почувствовали необходимость перемен. В мой последний год нам было сложно вместе".



"Так что это было расставание по обоюдному согласию. Я испытал облегчение, потому что это истощает тебя, когда ты так долго несешь это бремя и все сопутствующие обязательства".



"Это невероятно сложно. И в прошлом году я чувствовал, что начинаю за это расплачиваться своим здоровьем", — цитирует Венгера Daily Mail.