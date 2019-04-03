Венгер рассказал о появившихся проблемах со здоровьем в прошлом сезоне
Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер признался, что у него начались проблемы со здоровьем на фоне стресса в последний год работы на "Эмирейтс".
Напомним, Венгер покинул лондонский клуб в конце прошлого сезона, после 22 лет работы. Заключительный период Арсена сопровождался массовыми протестами болельщиков, которые открыто выражали свое разочарование наметившимся регрессом у "канониров".
Сам 69-летний француз внешне всегда сохранял самообладание, однако это не давалось ему легко. Венгер даже испытал облегчение, когда оставил "Арсенал".
"В жизни бывают расставания, которые случаются по твоей инициативе, и бывают расставания, которые тебе просто остается принять".
"В моем случае это было нечто среднее. Потому что в определенный момент фанаты почувствовали необходимость перемен. В мой последний год нам было сложно вместе".
"Так что это было расставание по обоюдному согласию. Я испытал облегчение, потому что это истощает тебя, когда ты так долго несешь это бремя и все сопутствующие обязательства".
"Это невероятно сложно. И в прошлом году я чувствовал, что начинаю за это расплачиваться своим здоровьем", — цитирует Венгера Daily Mail.
03.04.2019 17:00
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Последние комментарии:
Чё вы такие злые? Старичок достоин славы... Его Арсенал всегда был в ЧЛ...
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Блеа, деду 69 лет, многие в этом возрасте уже на картошку снизу смотрят, а он удивляется проблемам со здоровьем.
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Геморрой наверное вылез, не смог в очко долбится вот и выгнали из гейбратства
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