Отец хочет вылечить сына, болеющего за "Тоттенхэм", с помощью гипнотизера

Житель Лондона решил вылечить своего сына, поддерживающего "Тоттенхэм", обратившись за помощью к гипнотизерам.

Как сообщает Daily Mirror, недавно на одной из локальных онлайн-досок объявлений появилось сообщение от расстроенного отца, чей шестилетний сын стал фанатом "Тоттенхэма".



Родитель детально описывает ситуацию и обещает вознаграждение в 3 тысячи фунтов, чтобы с помощью сеансов гипноза заставить мальчика поддерживать "Арсенал" вместо их соседей по Северному Лондону.



Также отец рассказывает, что мать мальчика не в курсе ситуации. "Попросить прощения будет легче, чем получить разрешение", — объясняет мужчина свое намерение обратиться к гипнотизерам.



Отец надеется решить эту проблему до старта следующего сезон, добавляя, что не перестанет любить сына, если из этой затеи ничего не выйдет.