Отец хочет вылечить сына, болеющего за "Тоттенхэм", с помощью гипнотизера

Болельщики Тоттенхэма Житель Лондона решил вылечить своего сына, поддерживающего "Тоттенхэм", обратившись за помощью к гипнотизерам.

Как сообщает Daily Mirror, недавно на одной из локальных онлайн-досок объявлений появилось сообщение от расстроенного отца, чей шестилетний сын стал фанатом "Тоттенхэма".

Родитель детально описывает ситуацию и обещает вознаграждение в 3 тысячи фунтов, чтобы с помощью сеансов гипноза заставить мальчика поддерживать "Арсенал" вместо их соседей по Северному Лондону.

Также отец рассказывает, что мать мальчика не в курсе ситуации. "Попросить прощения будет легче, чем получить разрешение", — объясняет мужчина свое намерение обратиться к гипнотизерам.

Отец надеется решить эту проблему до старта следующего сезон, добавляя, что не перестанет любить сына, если из этой затеи ничего не выйдет.


Метки Арсенал, болельщики, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 03.04.2019 16:00

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Последние комментарии:




  1. blackbirdofk 03.04.2019 16:49 # blackbirdofk
    АРСЕНАЛ - ЭТО КЛУБ БЕЗ СПОРТИВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ, СПОРТИВНОГО ДУХА СОРЕВНОВАНИЯ, БЕЗ ЯИЦ, БЕЗ ЖЕЛАНИЯ БОРОТЬСЯ ЗА ТИТУЛЫ. КЛУБ ИМПОТЕНТОВ. У МЕНЯ ВСЁ.

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  2. qwerd 03.04.2019 16:44 # qwerd
    Может самому к кому сходить, раз уже в таком раннем возрасте сына не является для него авторитетом

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  3. ofori-twumasi 03.04.2019 16:39 # ofori-twumasi
    Мне кажется, здесь нужна принудительная психотерапия. Это реально опасно.

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  4. meshuggah 03.04.2019 16:37 # meshuggah
    Мать стопудово за залупуль топит

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  5. mixmaster 03.04.2019 16:35 # mixmaster
    реальную проблему поднял. болелы ттх - больные люди

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  6. chelsea88 03.04.2019 16:28 # chelsea88
    Сынок гораздо умнее папки оказался. Хотя откуда у кононира дети, они же пидopы все поголовно.

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  7. ibra-goool 03.04.2019 16:18 # ibra-goool
    Вакакавакавакваква

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  8. mancityman 03.04.2019 16:05 # mancityman
    Ахахахаха,
    после 30 лет без трофеев, скоро начнут лечить и от боления лузеркой, портовых хуесосов еще сложнее вылечить, но всё-таки наверное возможно.

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  9. sexan 03.04.2019 16:04 # sexan
    Мда... Видать некоторым людям заняться нечем.

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  10. iceteam 03.04.2019 16:04 # iceteam
    Хочет из сына сделать гея? вот же дебил

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