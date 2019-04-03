Отец хочет вылечить сына, болеющего за "Тоттенхэм", с помощью гипнотизера
Житель Лондона решил вылечить своего сына, поддерживающего "Тоттенхэм", обратившись за помощью к гипнотизерам.
Как сообщает Daily Mirror, недавно на одной из локальных онлайн-досок объявлений появилось сообщение от расстроенного отца, чей шестилетний сын стал фанатом "Тоттенхэма".
Родитель детально описывает ситуацию и обещает вознаграждение в 3 тысячи фунтов, чтобы с помощью сеансов гипноза заставить мальчика поддерживать "Арсенал" вместо их соседей по Северному Лондону.
Также отец рассказывает, что мать мальчика не в курсе ситуации. "Попросить прощения будет легче, чем получить разрешение", — объясняет мужчина свое намерение обратиться к гипнотизерам.
Отец надеется решить эту проблему до старта следующего сезон, добавляя, что не перестанет любить сына, если из этой затеи ничего не выйдет.
03.04.2019 16:00
Просмотров: 1227
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
АРСЕНАЛ - ЭТО КЛУБ БЕЗ СПОРТИВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ, СПОРТИВНОГО ДУХА СОРЕВНОВАНИЯ, БЕЗ ЯИЦ, БЕЗ ЖЕЛАНИЯ БОРОТЬСЯ ЗА ТИТУЛЫ. КЛУБ ИМПОТЕНТОВ. У МЕНЯ ВСЁ.
(ответить)
Может самому к кому сходить, раз уже в таком раннем возрасте сына не является для него авторитетом
(ответить)
Мне кажется, здесь нужна принудительная психотерапия. Это реально опасно.
(ответить)
Мать стопудово за залупуль топит
(ответить)
реальную проблему поднял. болелы ттх - больные люди
(ответить)
Сынок гораздо умнее папки оказался. Хотя откуда у кононира дети, они же пидopы все поголовно.
(ответить)
Вакакавакавакваква
(ответить)
Ахахахаха,
после 30 лет без трофеев, скоро начнут лечить и от боления лузеркой, портовых хуесосов еще сложнее вылечить, но всё-таки наверное возможно.
(ответить)
Мда... Видать некоторым людям заняться нечем.
(ответить)
Хочет из сына сделать гея? вот же дебил
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий