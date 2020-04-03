"Юнайтед" проявляет интерес к Тилемансу
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Лестера" и сборной Бельгии Юри Тилемансу.
Присоединившись к "лисам" на правах аренды из "Монако" лишь в январе, 21-летний Тилеманс является одним из ярчайших игроков команды Брендана Роджерса во второй половине сезона.
Клуб с "Кинг Пауэр" уже выразил желание выкупить Юри, но теперь рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Юнайтед", сообщает бельгийское издание Het Laatste Nieuws.
Определенный интерес к экс-игроку "Андерлехта" проявляет и "Тоттенхэм", что сулит "Монако" хорошие деньги за продажу Тилеманса — порядка 40 миллионов фунтов.
Намерение "Юнайтед" приобрести Тилеманса вполне объяснимо, ведь "красные дьяволы" еще зимой попрощались с Маруаном Феллайни, а теперь рискуют потерять Андера Эрреру и Хуана Мату. Кроме того, есть вопросы по будущему Поля Погба, а Неманье Матичу грядущим летом исполнится 31.
Добавим, сами монегаски приобрели Юри летом 2017 за 25 млн. евро (21.4 млн. фунтов).
03.04.2019 15:00
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На смену Маты идеально подошёл бы Эриксен. Вместо Феллайни и стареющего Матича, Рабьё. Эррера остается. Погба нахер. Модрич или Кроос норм будет. И пару защей топарей подписать. Шкриньяр и ван Бизака подойдут. Согласовано.
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