"Юнайтед" проявляет интерес к Тилемансу

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Лестера" и сборной Бельгии Юри Тилемансу.

Присоединившись к "лисам" на правах аренды из "Монако" лишь в январе, 21-летний Тилеманс является одним из ярчайших игроков команды Брендана Роджерса во второй половине сезона.



Клуб с "Кинг Пауэр" уже выразил желание выкупить Юри, но теперь рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Юнайтед", сообщает бельгийское издание Het Laatste Nieuws.



Определенный интерес к экс-игроку "Андерлехта" проявляет и "Тоттенхэм", что сулит "Монако" хорошие деньги за продажу Тилеманса — порядка 40 миллионов фунтов.



Намерение "Юнайтед" приобрести Тилеманса вполне объяснимо, ведь "красные дьяволы" еще зимой попрощались с Маруаном Феллайни, а теперь рискуют потерять Андера Эрреру и Хуана Мату. Кроме того, есть вопросы по будущему Поля Погба, а Неманье Матичу грядущим летом исполнится 31.



Добавим, сами монегаски приобрели Юри летом 2017 за 25 млн. евро (21.4 млн. фунтов).