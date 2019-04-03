Почеттино хочет, чтобы Леви начал новый проект
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино призвал президента своего клуба Даниэля Леви начать новый проект после завершения строительства стадиона.
В среду вечером "шпоры" начинают новую главу в своей истории — лондонский клуб, наконец, обзаведется постоянным домом.
Однако Почеттино не хочет останавливаться на достигнутом, призывая Леви взяться за новый проект и сделать из "Тоттенхэма" топ-клуб.
"Мы должны быть готовы начать новый проект со следующего сезона, начать новую главу продолжительностью в два, три, четыре года. Это зависит от Даниэля — решать ему".
"Я счастлив и горд тем, что мы заканчиваем главу в этом сезоне. Я доволен тем, как идут наши дела. Это была великолепная глава, но теперь мы должны закрыть ее. Мы должны сесть и подумать, как этот клуб сможет выйти на следующий уровень. В долгосрочной перспективе "Тоттенхэм" должен быть там, где заслуживает быть".
"Как должна выглядеть эта новая глава? Не знаю, это всегда решать президенту. Новый проект — это значит рассуждать по-другому, вести свои дела по-другому".
"Этот стадион обязан каждый сезон принимать матчи Лиги Чемпионов и быть домом для клуба, который является реальным претендентом на большие трофеи. Таковы мои идеи, и время покажет, сможем ли мы их реализовать. Клуб этого заслуживает", — цитирует Почеттино Evening Standard.
03.04.2019 14:00
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Последние комментарии:
Намекает, типа, пора уж отнестись по-другому к трансферам, в новом проекте? Только эта глава вполне может закончится потерей места в ЛЧ, а новый стадион будут юзать америкосы, а "шпоры" подгонять свой календарь под NFL и другие мероприятия, под которые его спроектировали. Валить Почеттино надо быстрей оттуда, а то так и будут дальше пользовать его талант и наивную веру в светлое будущее.
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Пакет - это Бенитес, только моложе. Только Бенитес добился в прошлом чего то, а теперь пинает.. и терпит по#уизм владельцев клуба. Пакету если даже дать денег, он накупит разных Лукасов и Льорисов.. да и по жёстче нужно быть, если у тебя получается работать с молодёжкой, тренируй тогда в лиге до 20ти лет. НО! Леви такие нужны))
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Показали вы какую главу откроете проиграв Ливеру. Так всегда и будешь балаболить каждый год и тупу сливая всем подряд
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грамотно стелит. Если летом Леви опять затянет потуже пояса Поч-у надо валить.
Очень высокого мнения об этом тренере. Для мю был бы хорош. Для Милана, если там конечно бабки у китайцев остались и проект не потонет - тоже круто. Другие клубы с приставкой топ летом тренера менять не намерены вроде бы
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