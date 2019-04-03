Почеттино хочет, чтобы Леви начал новый проект

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино призвал президента своего клуба Даниэля Леви начать новый проект после завершения строительства стадиона.

В среду вечером "шпоры" начинают новую главу в своей истории — лондонский клуб, наконец, обзаведется постоянным домом.



Однако Почеттино не хочет останавливаться на достигнутом, призывая Леви взяться за новый проект и сделать из "Тоттенхэма" топ-клуб.



"Мы должны быть готовы начать новый проект со следующего сезона, начать новую главу продолжительностью в два, три, четыре года. Это зависит от Даниэля — решать ему".



"Я счастлив и горд тем, что мы заканчиваем главу в этом сезоне. Я доволен тем, как идут наши дела. Это была великолепная глава, но теперь мы должны закрыть ее. Мы должны сесть и подумать, как этот клуб сможет выйти на следующий уровень. В долгосрочной перспективе "Тоттенхэм" должен быть там, где заслуживает быть".



"Как должна выглядеть эта новая глава? Не знаю, это всегда решать президенту. Новый проект — это значит рассуждать по-другому, вести свои дела по-другому".



"Этот стадион обязан каждый сезон принимать матчи Лиги Чемпионов и быть домом для клуба, который является реальным претендентом на большие трофеи. Таковы мои идеи, и время покажет, сможем ли мы их реализовать. Клуб этого заслуживает", — цитирует Почеттино Evening Standard.