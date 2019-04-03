Форма Погба не беспокоит Сульшера

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что его не беспокоит спад формы у полузащитника Поля Погба.

Погба принялся демонстрировать впечатляющую игру после увольнения Жозе Моуриньо в декабре, забив девять голов в 12 первых матчах Сульшера.



Однако в семи последних поединках Полю отличиться не удалось, что некоторые связывают со слухами, отправляющими 26-летнего француза в "Реал".



После поражения 2:1 от "Вулверхэмптона" Сульшер выразил свою поддержку подопечному, заверив, что уровень самоотдачи Погба ничуть не снизился.



"Он легко мог отметиться результативной передачей после отличной комбинации с Ромелу (Лукаку). Голы — это лишь числа и цифры. По своей работоспособности Поль не уступает никому в команде — просто бывают некоторые дни, когда у тебя не получается", — цитирует Сульшера Daily Mail.