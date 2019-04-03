Форма Погба не беспокоит Сульшера

Ромелу Лукаку и Поль Погба Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что его не беспокоит спад формы у полузащитника Поля Погба.

Погба принялся демонстрировать впечатляющую игру после увольнения Жозе Моуриньо в декабре, забив девять голов в 12 первых матчах Сульшера.

Однако в семи последних поединках Полю отличиться не удалось, что некоторые связывают со слухами, отправляющими 26-летнего француза в "Реал".

После поражения 2:1 от "Вулверхэмптона" Сульшер выразил свою поддержку подопечному, заверив, что уровень самоотдачи Погба ничуть не снизился.

"Он легко мог отметиться результативной передачей после отличной комбинации с Ромелу (Лукаку). Голы — это лишь числа и цифры. По своей работоспособности Поль не уступает никому в команде — просто бывают некоторые дни, когда у тебя не получается", — цитирует Сульшера Daily Mail.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 03.04.2019 13:00

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  1. kalei 03.04.2019 13:22 # kalei
    Хм как только назначили гт так и пришла писта игре, и чуваки снова занялись любимым делом - слив коача!!!))

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  2. largo-winch 03.04.2019 13:14 # largo-winch
    да как бы легко найти козла отпущения, когда сам дно дном)) 3 проигрыша в последних 4 матчах, и 1 дичайший отскок.
    руководство мю снова проебланили с тренером.

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  3. redevilsfun 03.04.2019 13:02 # redevilsfun
    Расслабился нига

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