Форма Погба не беспокоит Сульшера
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что его не беспокоит спад формы у полузащитника Поля Погба.
Погба принялся демонстрировать впечатляющую игру после увольнения Жозе Моуриньо в декабре, забив девять голов в 12 первых матчах Сульшера.
Однако в семи последних поединках Полю отличиться не удалось, что некоторые связывают со слухами, отправляющими 26-летнего француза в "Реал".
После поражения 2:1 от "Вулверхэмптона" Сульшер выразил свою поддержку подопечному, заверив, что уровень самоотдачи Погба ничуть не снизился.
"Он легко мог отметиться результативной передачей после отличной комбинации с Ромелу (Лукаку). Голы — это лишь числа и цифры. По своей работоспособности Поль не уступает никому в команде — просто бывают некоторые дни, когда у тебя не получается", — цитирует Сульшера Daily Mail.
03.04.2019 13:00
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Последние комментарии:
Хм как только назначили гт так и пришла писта игре, и чуваки снова занялись любимым делом - слив коача!!!))
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да как бы легко найти козла отпущения, когда сам дно дном)) 3 проигрыша в последних 4 матчах, и 1 дичайший отскок.
руководство мю снова проебланили с тренером.
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Расслабился нига
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