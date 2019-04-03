Леви убежден, что "Тоттенхэм" становится одним из лучших клубов мира

Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви убежден, что новый стадион делает "шпор" одним из лучших клубов мира.

В среду вечером матчем против "Кристал Пэлас" "шпоры", наконец, торжественно откроют свою новую 62-тысячную арену, строительство которой оценивается в 1 миллиард фунтов.



Реализация столь масштабного проекта была сопряжена со множеством трудностей, однако теперь Леви готов пожинать плоды упорной работы.



"Когда я принимал управление клубом, "Тоттенхэм" не был регулярным участником еврокубков. Очевидно, сейчас мы таковым являемся, и моя мечта — побеждать. Мы хотим побеждать, добиваясь успехов на поле и за его пределами, поэтому мы продолжим трудиться, пока не преуспеем на обоих направлениях".



"У каждого разные критерии лучшего. Что касается инфраструктуры, стадиона и тренировочной базы, то мы, вероятно, находимся среди лучших. Пускай другие люди говорят, являемся ли мы одним из лучших клубов. А если речь об уровне доходов, то мы должны войти в топ-10 клубов мира".



"Можем ли мы быть еще успешнее? Абсолютно, но футбол — это командный вид спорта", — цитирует Леви The Independent.