"Кардифф" пытается договориться с "Нантом"

"Кардифф" обратился к "Нанту" с предложением провести встречу руководителей, чтобы урегулировать спор вокруг трансфера погибшего Эмилиано Салы.

Напомним, последние недели "Кардифф" и "Нант" спорят, к какому из двух этих клубов был приписан Сала на момент своей гибели. "Ласточки" уверены, что не должны платить 15 миллионов фунтов за аргентинского нападающего.



3 апреля было крайним сроком, когда валлийскому клубу надлежало ответить на жалобу, поданную "Нантом" в ФИФА, однако сейчас "Кардифф" получил дополнительное время — до 15 апреля.



Также изданию The Telegraph стало известно, что "Кардифф" пытается уладить этот конфликт напрямую с "Нантом", без вмешательства ФИФА. Еще на прошлой неделе "ласточки" отправили своим коллегам из Франции предложение устроить очную ставку.



Однако в "Нанте" не спешат соглашаться — по состоянию на вечер вторника предложение о встрече остается без ответа. Если ответа так и не последует, восстанавливать справедливость придется ФИФА, что было бы нежелательным сценарием для организации Джанни Инфантино.