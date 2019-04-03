"Кардифф" пытается договориться с "Нантом"
"Кардифф" обратился к "Нанту" с предложением провести встречу руководителей, чтобы урегулировать спор вокруг трансфера погибшего Эмилиано Салы.
Напомним, последние недели "Кардифф" и "Нант" спорят, к какому из двух этих клубов был приписан Сала на момент своей гибели. "Ласточки" уверены, что не должны платить 15 миллионов фунтов за аргентинского нападающего.
3 апреля было крайним сроком, когда валлийскому клубу надлежало ответить на жалобу, поданную "Нантом" в ФИФА, однако сейчас "Кардифф" получил дополнительное время — до 15 апреля.
Также изданию The Telegraph стало известно, что "Кардифф" пытается уладить этот конфликт напрямую с "Нантом", без вмешательства ФИФА. Еще на прошлой неделе "ласточки" отправили своим коллегам из Франции предложение устроить очную ставку.
Однако в "Нанте" не спешат соглашаться — по состоянию на вечер вторника предложение о встрече остается без ответа. Если ответа так и не последует, восстанавливать справедливость придется ФИФА, что было бы нежелательным сценарием для организации Джанни Инфантино.
03.04.2019 10:00
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че за ноунейм
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Что там разговаривать Нанту! Платите и не выделывайтесь!
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Однажды каждый из людей умирает. И каждый из нас умрет. И нужно оставаться людьми даже по отношению к умершему. Клубы могли бы разрешить конфликт по-человечески, понес расходы поровну в дань уважения к футболисту, не цепляясь за юридические моменты.
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