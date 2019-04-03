Гвардиола: "Я не отец Менди, чтобы контролировать его"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сделал предупреждение Бенжамену Менди, заявив, что не может постоянно контролировать поведение защитника.
За почти два сезона на "Этихад" Менди запомнился не только длительными периодами отсутствия из-за проблем со здоровьем, но и многократными нарушениями дисциплины.
На днях в социальных сетях распространилось видео, на котором 24-летний француз веселится в ночном клубе в 3:30 утра. И если прежде Гвардиола очень бурно реагировал на подобные инциденты, то на сей раз предпочел поберечь нервы, что может быть плохим знаком для Бенжамена.
"Они достаточно взрослые, чтобы понимать, что они должны делать. Я не его отец. Я бы предпочел, чтобы он отправился домой раньше, но в подобной ситуации я не контролирую игроков".
"Я не испытываю разочарования — я расслаблен. Возможно, это так не выглядит, но я довольно хорошо сплю. И да — он здоров", — цитирует Гвардиолу The Guardian.
03.04.2019 09:00
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Последние комментарии:
Пора выставлять Менди на продажу, толку все равно от него нет(((
Come on, City!!!
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Зина вытеснила этого понтореза, на выход если не оправдает себя в концовке сезона.
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Зинченко нормально поработал и теперь игрок основы. А в конце лета его продавать хотели. Пускай Менди гуляет
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Бало - 2
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Гвордиола расист))
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Характер плохой, травматичность высокая. Вообщем лысый купит Алабу и начнет с двойной мощью проникать в анусы колбасникам, скриньте.
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если бы не шило в жопе был бы действительно крутым игроком, из-за своего мудацкого характера похоронит себе карьеру.
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