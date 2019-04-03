Гвардиола: "Я не отец Менди, чтобы контролировать его"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сделал предупреждение Бенжамену Менди, заявив, что не может постоянно контролировать поведение защитника.

За почти два сезона на "Этихад" Менди запомнился не только длительными периодами отсутствия из-за проблем со здоровьем, но и многократными нарушениями дисциплины.



На днях в социальных сетях распространилось видео, на котором 24-летний француз веселится в ночном клубе в 3:30 утра. И если прежде Гвардиола очень бурно реагировал на подобные инциденты, то на сей раз предпочел поберечь нервы, что может быть плохим знаком для Бенжамена.



"Они достаточно взрослые, чтобы понимать, что они должны делать. Я не его отец. Я бы предпочел, чтобы он отправился домой раньше, но в подобной ситуации я не контролирую игроков".



"Я не испытываю разочарования — я расслаблен. Возможно, это так не выглядит, но я довольно хорошо сплю. И да — он здоров", — цитирует Гвардиолу The Guardian.