Гвардиола: "Я не отец Менди, чтобы контролировать его"

Бенжамен Менди Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сделал предупреждение Бенжамену Менди, заявив, что не может постоянно контролировать поведение защитника.

За почти два сезона на "Этихад" Менди запомнился не только длительными периодами отсутствия из-за проблем со здоровьем, но и многократными нарушениями дисциплины.

На днях в социальных сетях распространилось видео, на котором 24-летний француз веселится в ночном клубе в 3:30 утра. И если прежде Гвардиола очень бурно реагировал на подобные инциденты, то на сей раз предпочел поберечь нервы, что может быть плохим знаком для Бенжамена.

"Они достаточно взрослые, чтобы понимать, что они должны делать. Я не его отец. Я бы предпочел, чтобы он отправился домой раньше, но в подобной ситуации я не контролирую игроков".

"Я не испытываю разочарования — я расслаблен. Возможно, это так не выглядит, но я довольно хорошо сплю. И да — он здоров", — цитирует Гвардиолу The Guardian.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Менди

Автор mihajlo   

Дата 03.04.2019 09:00

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  1. arhangel777 03.04.2019 11:01 # arhangel777
    Пора выставлять Менди на продажу, толку все равно от него нет(((
    Come on, City!!!

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  2. mancityman 03.04.2019 10:22 # mancityman
    Зина вытеснила этого понтореза, на выход если не оправдает себя в концовке сезона.

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  3. denk 03.04.2019 10:05 # denk
    Зинченко нормально поработал и теперь игрок основы. А в конце лета его продавать хотели. Пускай Менди гуляет

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  4. re0n 03.04.2019 09:53 # re0n
    Бало - 2

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  5. largo-winch 03.04.2019 09:33 # largo-winch
    Гвордиола расист))

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  6. leon-britton 03.04.2019 09:18 # leon-britton
    Характер плохой, травматичность высокая. Вообщем лысый купит Алабу и начнет с двойной мощью проникать в анусы колбасникам, скриньте.

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  7. cunningham 03.04.2019 09:13 # cunningham
    если бы не шило в жопе был бы действительно крутым игроком, из-за своего мудацкого характера похоронит себе карьеру.

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