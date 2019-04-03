Сульшер считает, что "Юнайтед" нужно набрать 15 очков в шести матчах

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что после осечки против "Вулверхэмптона" его команда должна набрать 15 очков в шести оставшихся матчах, чтобы попасть в топ-4 Премьер-Лиги.

Открыв счет в матче на "Молинью" уже на 13-й минуте, в итоге "Юнайтед" потерпел поражение 2:1 и упустил возможность подняться в зону Лиги Чемпионов.



Сульшер убежден, что его команда заслуживала большего в этом матче. Также норвежец считает, что теперь у "красных дьяволов" почти не осталось пространства для ошибок.



"Мы должны были набирать три очка. Мы могли сделать это и должны были сделать это. Мы сами виноваты в своей осечке. Мы показывали очень хорошую игру до их второго гола".



"На протяжении 10 минут после их ответного гола мы выглядели чересчур взволнованными, но затем мы восстановили свою игру, а их несколько раз спас голкипер".



"Мы не можем контролировать результат, не так ли? Мы можем контролировать свои действия на поле, свою игру, и сегодня вечером мы играл достаточно хорошо и создавали моменты, чтобы одержать победу".



"Этот матч изначально выглядел тяжелым, и своей игрой мы заслуживали победу. Таков футбол. Здесь не так, как в математике. Иногда какие-то вещи перевешивают, и сегодня это была отличная игра их голкипера".



"Я говорил, что нам нужно набрать 18 очков в восьми последних матчах после международного перерыва. Мы набрали три против "Уотфорда", и теперь нам нужно набрать еще 15 в шести последних, поэтому у нас особо не осталось пространства для ошибок", — цитирует Сульшера Sky Sports.