Сульшер считает, что "Юнайтед" нужно набрать 15 очков в шести матчах
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что после осечки против "Вулверхэмптона" его команда должна набрать 15 очков в шести оставшихся матчах, чтобы попасть в топ-4 Премьер-Лиги.
Открыв счет в матче на "Молинью" уже на 13-й минуте, в итоге "Юнайтед" потерпел поражение 2:1 и упустил возможность подняться в зону Лиги Чемпионов.
Сульшер убежден, что его команда заслуживала большего в этом матче. Также норвежец считает, что теперь у "красных дьяволов" почти не осталось пространства для ошибок.
"Мы должны были набирать три очка. Мы могли сделать это и должны были сделать это. Мы сами виноваты в своей осечке. Мы показывали очень хорошую игру до их второго гола".
"На протяжении 10 минут после их ответного гола мы выглядели чересчур взволнованными, но затем мы восстановили свою игру, а их несколько раз спас голкипер".
"Мы не можем контролировать результат, не так ли? Мы можем контролировать свои действия на поле, свою игру, и сегодня вечером мы играл достаточно хорошо и создавали моменты, чтобы одержать победу".
"Этот матч изначально выглядел тяжелым, и своей игрой мы заслуживали победу. Таков футбол. Здесь не так, как в математике. Иногда какие-то вещи перевешивают, и сегодня это была отличная игра их голкипера".
"Я говорил, что нам нужно набрать 18 очков в восьми последних матчах после международного перерыва. Мы набрали три против "Уотфорда", и теперь нам нужно набрать еще 15 в шести последних, поэтому у нас особо не осталось пространства для ошибок", — цитирует Сульшера Sky Sports.
03.04.2019 08:00
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Последние комментарии:
Нет математик. Твои схемы тут не работают.
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надо уволить Сульшера и назначить Сульшера временщиком
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С учетом того,что ими ( маню ) принято решение слить мс ,то арифметика нормальная.
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НЕт, Оля Гульнар быть тебе на 5 месте... Проклятие Жозе действует еще.
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Все больше и больше похож на физрука, повезло МЮ)
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А я повторяюсь вновь и вновь, с таким средненьким составом не видать мю лиги чемпионов. Да ещё в добавок лидеры команды сейчас далеко не в лучшей форме. Нужно только рассчитывать на осечки других претендентов на топ 4
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Еблан
Кто там ведёт статистику, помню только 14-19, сейчас получается 15-21?) Так
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Смеагол кто угодно, но только не тренер....
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У одних тренер философ, у других математик
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