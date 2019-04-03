Сульшер считает, что "Юнайтед" нужно набрать 15 очков в шести матчах

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что после осечки против "Вулверхэмптона" его команда должна набрать 15 очков в шести оставшихся матчах, чтобы попасть в топ-4 Премьер-Лиги.

Открыв счет в матче на "Молинью" уже на 13-й минуте, в итоге "Юнайтед" потерпел поражение 2:1 и упустил возможность подняться в зону Лиги Чемпионов.

Сульшер убежден, что его команда заслуживала большего в этом матче. Также норвежец считает, что теперь у "красных дьяволов" почти не осталось пространства для ошибок.

"Мы должны были набирать три очка. Мы могли сделать это и должны были сделать это. Мы сами виноваты в своей осечке. Мы показывали очень хорошую игру до их второго гола".

"На протяжении 10 минут после их ответного гола мы выглядели чересчур взволнованными, но затем мы восстановили свою игру, а их несколько раз спас голкипер".

"Мы не можем контролировать результат, не так ли? Мы можем контролировать свои действия на поле, свою игру, и сегодня вечером мы играл достаточно хорошо и создавали моменты, чтобы одержать победу".

"Этот матч изначально выглядел тяжелым, и своей игрой мы заслуживали победу. Таков футбол. Здесь не так, как в математике. Иногда какие-то вещи перевешивают, и сегодня это была отличная игра их голкипера".

"Я говорил, что нам нужно набрать 18 очков в восьми последних матчах после международного перерыва. Мы набрали три против "Уотфорда", и теперь нам нужно набрать еще 15 в шести последних, поэтому у нас особо не осталось пространства для ошибок", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Вулверхэмптон, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 03.04.2019 08:00

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Последние комментарии:




  1. tot35 03.04.2019 08:45 # tot35
    Нет математик. Твои схемы тут не работают.

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  2. largo-winch 03.04.2019 08:41 # largo-winch
    надо уволить Сульшера и назначить Сульшера временщиком

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  3. emily-lfc-2005 03.04.2019 08:40 # emily-lfc-2005
    С учетом того,что ими ( маню ) принято решение слить мс ,то арифметика нормальная.

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  4. scouser2005 03.04.2019 08:33 # scouser2005
    НЕт, Оля Гульнар быть тебе на 5 месте... Проклятие Жозе действует еще.

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  5. john-jones 03.04.2019 08:31 # john-jones
    Все больше и больше похож на физрука, повезло МЮ)

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  6. lambert757 03.04.2019 08:28 # lambert757
    А я повторяюсь вновь и вновь, с таким средненьким составом не видать мю лиги чемпионов. Да ещё в добавок лидеры команды сейчас далеко не в лучшей форме. Нужно только рассчитывать на осечки других претендентов на топ 4

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  7. l-freeman 03.04.2019 08:16 # l-freeman
    Еблан
    Кто там ведёт статистику, помню только 14-19, сейчас получается 15-21?) Так

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  8. redwhitegun 03.04.2019 08:14 # redwhitegun
    Смеагол кто угодно, но только не тренер....

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  9. miracle- 03.04.2019 08:12 # miracle-
    У одних тренер философ, у других математик

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