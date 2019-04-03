Что нужно знать о новом стадионе "Тоттенхэма"?

В среду вечером "Тоттенхэм" проведет первый матч на своем новом стадионе, который пока носит название "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум". В первой встрече "шпоры" встретятся с "Кристал Пэлас". Мы расскажем самое важное, что нужно знать об арене, с которой лондонский клуб связывает начало новой эры.

До дебюта первой команды красавец-стадион (стоимость которого оценивают в один миллиард фунтов) принял уже два матча. В первом из них, встрече"Тоттенхэма" U-18 со сверстниками из "Саутгемптона" 24 марта (победа хозяев 3:1), побывали также британские журналисты.



Новый стадион вмещает 62 тысячи зрителей, а его открытие происходит спустя 679 дней после финальной встречи на "Уайт Харт Лэйн" — бывшем доме "Тоттенхэма", который был снесен. Новый стадион находится там же, что и родило в быту название "Новый Уайт Харт Лэйн". Открытие стадиона происходит на шесть месяцев позже намеченной даты: "Тоттенхэм" должен был дебютировать здесь еще 15 сентября в матче с "Ливерпулем". Разрешение на строительство клуб получил в 2009 году, а в 2015 были устранены препятствия на намеченной территории, после чего клуб приступил к работам.



Первую игру посетили 28,987 тысячи болельщиков. Первый же гол на стадионе забил 17-летний вингер молодежной команды "шпор" Джей Нил Беннетт.



Чего пока не видели болельщики "Тоттенхэма" и гости стадиона? Что их ждет уже в эту среду, когда команда Маурисио Почеттино примет "Кистал Пэлас"?



Сам Почеттино был на игре юниоров и не скрывал своих эмоций. "У меня были похожие чувства в день, когда мы проводили свою последнюю игру на "Уайт Харт Лэйн", — признался аргентинец. — "Мы плакали, и сейчас происходит то же самое. Думаю, плакать от счастья логично, потому что наша мечта стала реальностью".



Уже в процессе работа вместимость арены была увеличена. Теперь домашний стадион "Тоттенхэма" больше стадиона "Арсенала" и больше любого другого клубного стадиона в Лондоне. Если говорить о стране в целом, то тут "Тоттенхэм" будет вторым после "Олд Траффорд". 62,062 зрителя — это также существенный прирост в сравнении с "Уайт Харт Лэйн", который вмещал 36,284 зрителей.



Стадион включает в себя специально установленную фанатскую трибуну за воротами — подобие ливерпульского "Копа". На ней смогут находиться 17 с половиной тысяч зрителей. Планировка также порадует близостью происходящего на поле. Нижний ряд зрителей будет располагаться в пяти метрах от футбольного поля — ближе, чем на любом из недавно построенных стадионов Премьер-Лиги.



"Тоттенхэм" серьезно подошел к разработке зон отдыха для посетителей. На стадионе установлены современные диспенсеры пива, которые заметно сократят время подачи напитка, причем жидкость поступает в стакан со дна. Их можно найти повсюду, но главное — у бара длиной в 65 метров, который расположен вдоль линии ворот (он так и называется — "Линия ворот"). Это будет самый длинный бар во всей Европе.







На стадионе представлен широкий спектр общественного питания на любой вкус. От сэндвичей и гамбургеров до стейков и уличной азиатской еды. На стадионе также будет расположен отель на 180 комнат с роскошным рестораном.



Открытая площадь за пределами стадиона позволит "Тоттенхэму" проводить мероприятия — как праздники для болельщиков, так и благотворительные и социальные акции, организованные клубным фондом. Среди развлечений есть "Sky Walk" — аттракцион, который позволит болельщикам подниматься на поверхность стадиона высотой в сорок метров.



Стадион будет работать круглый год, ежедневно. В постоянном доступе посетителей будет клубный музей, магазин, а также банкетные и конференц-залы для проведения мероприятий.



Стоимость сезонных абонементов можно назвать вменяемой — по крайней мере, по общим меркам современной Премьер-Лиги, больших клубов и Лондона. Цены на сезонное посещение взрослым: от 795 до 2,200 фунтов. Дети и подростки до 18 лет смогут приобрести себе абонемент в ценовом диапазоне от 397.50 до 562.50 фунтов.







"Тоттенхэм" уже подписал соглашение на десять лет с NFL, которое сделает новый стадион лондонского клуба "домом" американской футбольной лиги. Уже две игры NFL состоятся здесь в 2019 году. Настоящим инженерным достижением стала установка сразу двух полей. Натуральный газон для игры в европейский футбол установлен поверх искусственного, которое будет использоваться для американского футбола и музыкальных концертов. Чтобы верхний газон "съехал", необходимо всего 25 минут. Аналогов подобной технологии в Англии пока нет.



Со временем стадион получит спонсорское название. Также в ближайшее время клуб планирует провести переговоры с компаниями, готовыми заплатить за брендирование нового дома "Тоттенхэма".



Как видно, новый стадион соответствует высшим стандартам и должен задать планку для "Тоттенхэма", отчаянно рвущегося в когорту топ-клубов.







Иван Громиков, по материалам Sky Sports