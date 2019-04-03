Что нужно знать о новом стадионе "Тоттенхэма"?
В среду вечером "Тоттенхэм" проведет первый матч на своем новом стадионе, который пока носит название "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум". В первой встрече "шпоры" встретятся с "Кристал Пэлас". Мы расскажем самое важное, что нужно знать об арене, с которой лондонский клуб связывает начало новой эры.
До дебюта первой команды красавец-стадион (стоимость которого оценивают в один миллиард фунтов) принял уже два матча. В первом из них, встрече"Тоттенхэма" U-18 со сверстниками из "Саутгемптона" 24 марта (победа хозяев 3:1), побывали также британские журналисты.
Новый стадион вмещает 62 тысячи зрителей, а его открытие происходит спустя 679 дней после финальной встречи на "Уайт Харт Лэйн" — бывшем доме "Тоттенхэма", который был снесен. Новый стадион находится там же, что и родило в быту название "Новый Уайт Харт Лэйн". Открытие стадиона происходит на шесть месяцев позже намеченной даты: "Тоттенхэм" должен был дебютировать здесь еще 15 сентября в матче с "Ливерпулем". Разрешение на строительство клуб получил в 2009 году, а в 2015 были устранены препятствия на намеченной территории, после чего клуб приступил к работам.
Первую игру посетили 28,987 тысячи болельщиков. Первый же гол на стадионе забил 17-летний вингер молодежной команды "шпор" Джей Нил Беннетт.
Чего пока не видели болельщики "Тоттенхэма" и гости стадиона? Что их ждет уже в эту среду, когда команда Маурисио Почеттино примет "Кистал Пэлас"?
Сам Почеттино был на игре юниоров и не скрывал своих эмоций. "У меня были похожие чувства в день, когда мы проводили свою последнюю игру на "Уайт Харт Лэйн", — признался аргентинец. — "Мы плакали, и сейчас происходит то же самое. Думаю, плакать от счастья логично, потому что наша мечта стала реальностью".
Уже в процессе работа вместимость арены была увеличена. Теперь домашний стадион "Тоттенхэма" больше стадиона "Арсенала" и больше любого другого клубного стадиона в Лондоне. Если говорить о стране в целом, то тут "Тоттенхэм" будет вторым после "Олд Траффорд". 62,062 зрителя — это также существенный прирост в сравнении с "Уайт Харт Лэйн", который вмещал 36,284 зрителей.
Стадион включает в себя специально установленную фанатскую трибуну за воротами — подобие ливерпульского "Копа". На ней смогут находиться 17 с половиной тысяч зрителей. Планировка также порадует близостью происходящего на поле. Нижний ряд зрителей будет располагаться в пяти метрах от футбольного поля — ближе, чем на любом из недавно построенных стадионов Премьер-Лиги.
"Тоттенхэм" серьезно подошел к разработке зон отдыха для посетителей. На стадионе установлены современные диспенсеры пива, которые заметно сократят время подачи напитка, причем жидкость поступает в стакан со дна. Их можно найти повсюду, но главное — у бара длиной в 65 метров, который расположен вдоль линии ворот (он так и называется — "Линия ворот"). Это будет самый длинный бар во всей Европе.
На стадионе представлен широкий спектр общественного питания на любой вкус. От сэндвичей и гамбургеров до стейков и уличной азиатской еды. На стадионе также будет расположен отель на 180 комнат с роскошным рестораном.
Открытая площадь за пределами стадиона позволит "Тоттенхэму" проводить мероприятия — как праздники для болельщиков, так и благотворительные и социальные акции, организованные клубным фондом. Среди развлечений есть "Sky Walk" — аттракцион, который позволит болельщикам подниматься на поверхность стадиона высотой в сорок метров.
Стадион будет работать круглый год, ежедневно. В постоянном доступе посетителей будет клубный музей, магазин, а также банкетные и конференц-залы для проведения мероприятий.
Стоимость сезонных абонементов можно назвать вменяемой — по крайней мере, по общим меркам современной Премьер-Лиги, больших клубов и Лондона. Цены на сезонное посещение взрослым: от 795 до 2,200 фунтов. Дети и подростки до 18 лет смогут приобрести себе абонемент в ценовом диапазоне от 397.50 до 562.50 фунтов.
"Тоттенхэм" уже подписал соглашение на десять лет с NFL, которое сделает новый стадион лондонского клуба "домом" американской футбольной лиги. Уже две игры NFL состоятся здесь в 2019 году. Настоящим инженерным достижением стала установка сразу двух полей. Натуральный газон для игры в европейский футбол установлен поверх искусственного, которое будет использоваться для американского футбола и музыкальных концертов. Чтобы верхний газон "съехал", необходимо всего 25 минут. Аналогов подобной технологии в Англии пока нет.
Со временем стадион получит спонсорское название. Также в ближайшее время клуб планирует провести переговоры с компаниями, готовыми заплатить за брендирование нового дома "Тоттенхэма".
Как видно, новый стадион соответствует высшим стандартам и должен задать планку для "Тоттенхэма", отчаянно рвущегося в когорту топ-клубов.
Иван Громиков, по материалам Sky Sports
03.04.2019 07:30
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Последние комментарии:
как диванный эксперт, заявляю, что Леви эффективно использовал каждый сантиметр стадиона и существующую инфраструктуру около стадиона. Чтоб стадион не пустовал в дни, когда не будут проводиться матчи, устроил настоящий аттракцион развлечений. Меня больше всех удивило расположение Отеля на 180 человек прямо на стадионе. Это инновационное решение должно понравиться всем чиновниками из различных ассоциаций.
Браво мистер Леви. я ваш поклонник отныне и навеки!
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В постоянном доступе посетителей будет клубный музей
чёт проорал с музея.
(ответить)
Неужели дождались). Вообще классно что именно на наше время пришлось это событие. Столько поколений фанатов только могли мечтать о таком стадионе. А сколько даже и не мечтало.
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Наконец то бл*!! ни*уевый стадион че сказать.. здесь и оформим чемпионство в скором времени! сегодня удачи нам всем фанатам шпор! думаю победа за нами! а счет примерно думаю в два мяча выиграем 2-0 или 3-1! чикипау!!!
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Красивый стадион, тока кура золотая на мяче убого смотрится
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отличный стадион, новый стадион конечно даст ТТХ толчок в развитии но думаю не сразу, из текущего состава думаю уйдут за трофеями Кейн, Алли и Эриксон.. но через 5 лет ТТХ будет считаться топ клубом наравне с Арсеналом, я так думаю
(ответить)
#Forever#TottenhamHotspur#COYS
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Петунхэм стадиум.. ))
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сегодня пенсы громят брайтон, а заха с ванбисакой проводят шершавым по тотенхему.
сити ожидаемо выиграет
а стадион хороший, вот только откуда у тотенхэма 62 тысячи болельщиков наберется? он же полупустой вечно будет, да и имя его кому-то топовому за хороший куш не продать, ведь никто не захочет вкладываться в середняк без трофеев
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Зачем нам о нем что-то знать. Мы же не в Англии живём
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Стоит признать что Леви сильный бизнесмен.
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Хорошая статья, но читать я ее конечно же не буду.
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Заболел взял на 3 дня больничный
Почки болят, голова болит, живот. Тошнота и в туалет хожу часто сука
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