Сарри останется верен своей философии

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри предупредил, что не изменит своей философии из-за ухудшившихся результатов и критики болельщиков.

В последнее время фанаты "синих" все чаще критикуют пресловутый Саррибол, скандируя соответствующие кричалки во время матчей, когда дела команду идут плохо.



Однако Маурицио не потерял веру в свой стиль футбола и по-прежнему считает, что со временем "Челси" будет играть так, как он того хочет.



"В данный момент у нас не получается играть очень хорошо. Нам нужно прибавить, оставаясь верными своему стилю футбола".



"Мы стараемся добиться этого, но это нелегко — особенно в первый сезон, потому что мы начали работу лишь в середине июля. В начале августа мы сыграли первый официальный матч, затем мы поработали еще пару недель и с тех пор играем каждые три дня".



"Мне непросто заставить команду играть в мой футбол. Изменю ли я свою философию? Нет, потому что я верю в то, что делаю. Иначе становится невозможно передать твои идеи игрокам".



"Как я могу успокоить болельщиков? Я знаю лишь один способ. Мы должны выигрывать матчи и постараться завоевать какой-нибудь трофей", — цитирует Сарри Sky Sports.