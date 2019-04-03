Сарри останется верен своей философии

Маурицио Сарри Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри предупредил, что не изменит своей философии из-за ухудшившихся результатов и критики болельщиков.

В последнее время фанаты "синих" все чаще критикуют пресловутый Саррибол, скандируя соответствующие кричалки во время матчей, когда дела команду идут плохо.

Однако Маурицио не потерял веру в свой стиль футбола и по-прежнему считает, что со временем "Челси" будет играть так, как он того хочет.

"В данный момент у нас не получается играть очень хорошо. Нам нужно прибавить, оставаясь верными своему стилю футбола".

"Мы стараемся добиться этого, но это нелегко — особенно в первый сезон, потому что мы начали работу лишь в середине июля. В начале августа мы сыграли первый официальный матч, затем мы поработали еще пару недель и с тех пор играем каждые три дня".

"Мне непросто заставить команду играть в мой футбол. Изменю ли я свою философию? Нет, потому что я верю в то, что делаю. Иначе становится невозможно передать твои идеи игрокам".

"Как я могу успокоить болельщиков? Я знаю лишь один способ. Мы должны выигрывать матчи и постараться завоевать какой-нибудь трофей", — цитирует Сарри Sky Sports.


Метки Сарри, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.04.2019 07:00

Количество просмотров Просмотров: 703

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  1. largo-winch 03.04.2019 08:42 # largo-winch
    ну что пенсы, возвращаете Жозе?

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  2. sellman 03.04.2019 08:02 # sellman
    Отличный пример того, что старая мразота не способен идти в ногу со временем.
    Будет выдавать красивые матчи против Хадеров и Фулхэмов и сосировать по 6:0 у Сити.

    красавчег

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  3. valiverpool 03.04.2019 07:47 # valiverpool
    философия Сарри = отсутствие философии

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  4. john-jones 03.04.2019 07:37 # john-jones
    Баран, больше ничего и не скажешь.

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  5. liverpool1892est 03.04.2019 07:32 # liverpool1892est
    Сарри останется верен своей философии....значит Челси так и останется торчать на пол пути в анусе:)

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  6. chelsea88 03.04.2019 07:23 # chelsea88
    Идиот 6ля, из-за этого лоха очкастого в ЛЧ не попадут.

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