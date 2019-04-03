Сарри останется верен своей философии
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри предупредил, что не изменит своей философии из-за ухудшившихся результатов и критики болельщиков.
В последнее время фанаты "синих" все чаще критикуют пресловутый Саррибол, скандируя соответствующие кричалки во время матчей, когда дела команду идут плохо.
Однако Маурицио не потерял веру в свой стиль футбола и по-прежнему считает, что со временем "Челси" будет играть так, как он того хочет.
"В данный момент у нас не получается играть очень хорошо. Нам нужно прибавить, оставаясь верными своему стилю футбола".
"Мы стараемся добиться этого, но это нелегко — особенно в первый сезон, потому что мы начали работу лишь в середине июля. В начале августа мы сыграли первый официальный матч, затем мы поработали еще пару недель и с тех пор играем каждые три дня".
"Мне непросто заставить команду играть в мой футбол. Изменю ли я свою философию? Нет, потому что я верю в то, что делаю. Иначе становится невозможно передать твои идеи игрокам".
"Как я могу успокоить болельщиков? Я знаю лишь один способ. Мы должны выигрывать матчи и постараться завоевать какой-нибудь трофей", — цитирует Сарри Sky Sports.
03.04.2019 07:00
Просмотров: 703
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ну что пенсы, возвращаете Жозе?
(ответить)
Отличный пример того, что старая мразота не способен идти в ногу со временем.
Будет выдавать красивые матчи против Хадеров и Фулхэмов и сосировать по 6:0 у Сити.
красавчег
(ответить)
философия Сарри = отсутствие философии
(ответить)
Баран, больше ничего и не скажешь.
(ответить)
Сарри останется верен своей философии....значит Челси так и останется торчать на пол пути в анусе:)
(ответить)
Идиот 6ля, из-за этого лоха очкастого в ЛЧ не попадут.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий