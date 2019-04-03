Ходжсон подтвердил, что Ван-Биссака и Заха могут быть проданы

Наставник "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон подтвердил, что его клуб может продать защитника Аарона Ван-Биссаку и вингера Уилфрида Заху грядущим летом.

Ван-Биссака и Заха являются ключевыми фигурами "орлов" в этом сезоне, и последние месяцы таблоиды непрерывно спекулируют насчет их будущего.



Аарона активно сватают в "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", тогда как Уилфрида пресса отправляет в "Тоттенхэм" и дортмундскую "Боруссию". Ходжсон предпочел бы сохранить этих игроков, но признает, что у каждого есть своя цена.



"Уилфа и Аарона сватают в другие клубы весь сезон. Хорошая вещь для меня в том, что у одного есть пятилетний контракт, у другого — четырехлетний".



"Клуб никоим образом не пытается рекламировать их для продажи — мы были бы более чем счастливы сохранить их. Однако мы должны оставаться реалистами, поэтому давайте посмотрим, что произойдет. Если поступит предложение, мы его рассмотрим, и это касается каждого игрока".



"Недавно Мануэль Пеллегрини справедливо заметил, что у каждого футболиста есть своя цена. У них есть долгосрочные контракты, но это не означает, что они намертво привязаны к нашему клубу".



"Мы не заинтересованы в их продаже. Мы надеемся, что они оба будут в нашем составе в следующем сезоне. Но если нет, значит мы посчитали поступившие по ним предложения достаточно хорошими для нашего клуба", — цитирует Ходжсона Evening Standard.