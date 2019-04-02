"Фулхэм" вылетел из Премьер-Лиги

"Фулхэм" оформил понижение в классе, в перенесенном матче Премьер-Лиги крупно уступив "Уотфорду" — 4:1.

Несмотря на то, что "дачники" первыми пропустили, им удалось довольно скоро отыграться и уйти на перерыв при равном счете. Однако во втором тайме "шершни" еще трижды наказали команду с худшей обороной в дивизионе.



Таким образом, подопечные Скотта Паркера не имеют даже математических шансов подняться из зоны вылета, как и "Хаддерсфилд", оформивший выбывание в Чемпионшип в минувшую субботу.



"Уотфорд" — "Фулхэм". Отчет о матче