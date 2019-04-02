"Фулхэм" вылетел из Премьер-Лиги
"Фулхэм" оформил понижение в классе, в перенесенном матче Премьер-Лиги крупно уступив "Уотфорду" — 4:1.
Несмотря на то, что "дачники" первыми пропустили, им удалось довольно скоро отыграться и уйти на перерыв при равном счете. Однако во втором тайме "шершни" еще трижды наказали команду с худшей обороной в дивизионе.
Таким образом, подопечные Скотта Паркера не имеют даже математических шансов подняться из зоны вылета, как и "Хаддерсфилд", оформивший выбывание в Чемпионшип в минувшую субботу.
"Уотфорд" — "Фулхэм". Отчет о матче
02.04.2019 23:50
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лохи!
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хаддерсфилд, а не кардифф ИСПРАВЬТЕ
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