"Юнайтед" проиграл "Вулверхэмптону" и остался за пределами топ-4
"Манчестер Юнайтед" упустил возможность вернуться в топ-4 Премьер-Лиги, проиграв на выезде своему обидчику по Кубку Англии "Вулверхэмптону" — 2:1.
Относительно поражения 2:0 от "Бернли" в субботу в стартовом составе "волков" появились Райан Беннетт, Мэтт Доэрти, Рубен Винагре и Рауль Хименес, заменив Хонни, Ромена Саисса, Ивана Кавалейру и Адаму Траоре.
Наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер произвел сразу шесть перестановок по сравнению с победой 2:1 над "Уотфордом", освежив команду с помощью Виктора Линделефа, Диогу Далота, Фреда, Скотта Мактоминея, Джесси Лингара и Ромелу Лукаку. Маркус Рэшфорд был отправлен домой из-за болезни.
Гости были активны в начале матча и едва не открыли счет уже на пятой минуте, когда Далот выполнил подачу с правого фланга, а Лукаку пробил головой с линии вратарской — прямо в Руя Патрисиу.
Немного пристрелявшись, на 13-й минуте "Юнайтед" все-таки распечатал чужие ворота. Получив короткий пас от Фреда, Мактоминей нанес бильярдный удар с дистанции в дальний нижний угол — 0:1. Первый гол Скотта за родной клуб!
Вскоре хорошую возможность удвоить счет имел Джесси Лингард, однако опытный Патрисиу правой рукой остановил удар головой англичанина.
Казалось, "дьяволы" уверенно контролируют игру и держат соперника на привязи. Однако на 25-й минуте "Юнайтед" нарвался на быструю контратаку на свои ворота после грубой потери Фреда. Получив разрезающую передачу от Хименеса, Диогу Жота оказался по центру штрафной и пробил мимо Давида Де Хеа — 1:1.
Ответный гол придал хозяевам уверенности, они стали активнее атаковать, а на 31-й минуте Леандер Дендонкер упустил шанс вывести свою команду вперед, промахнувшись с близкого расстояния.
В остатке тайма "Вулверхэмптон" владел инициативой, хотя однажды "Юнайтед" удалось показать зубы — Лукаку пробил рядом со штангой со считанных метров.
После перерыва "дьяволы" пришли в себя и вновь принялись атаковать, а Патрисиу совершил очередной сейв, отразив удар головой Мактоминей.
План "Юнайтед" на игру оказался перечеркнут на 57-й минуте, когда Эшли Янг, быстро схлопотав два "горчичника", оставил свою команду вдесятером. 100-я красная карточка Майка Дина за его судейскую карьеру в Премьер-Лиге!
Даже вдесятером, гости не перестали атаковать, однако игра уже была совершенно другой — "волки" выпрямились и стали думать, как им реализовать численное преимущество.
В итоге на 77-й минуте Хименес поборолся на втором этаже с Джонсом, а Крис Смоллинг, не найдя общего языка с Де Хеа, поразил собственные ворота — 2:1.
В остатке матча хозяева уверенно контролировали игру и едва не победили еще крупнее, но Де Хеа помешал Смоллингу совершить второй автогол, а удар вышедшего на замену Ивана Кавалейру пришелся в перекладину.
"Юнайтед" не удалось взять реванш за недавнее поражение в Кубке Англии. "Вулверхэмптон" снова победил и сделал это заслуженно, дожав соперника, оставшегося вдесятером. Удаление Эшли Янга и автогол Криса Смоллинга — в этих ошибках "дьяволы" виноваты сами.
"Вулверхэмптон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
02.04.2019 23:45
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Последние комментарии:
пута без месси-обычный сарребол
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Барсу имеют во все щели =))
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И в этой убогой обоссанной барселоне вы видите соперника Ливерпулю? Серьезно?
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Хуясе Барсу дрючат)
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Карлос БАКККККККККККККККААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
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Видаль такой чорт, как бы не поломал кого из наших...
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Поражение по делу, пока главная звезда возвращается пешком в защиту после потери мяча, будем проигрывать всем подряд. Пусть его купит Реал, пожалуйста.
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Это пиздец товарищи, неплохо комбинировать, перекрывать зоны, иметь моменты, а потом хуяк - привезти себе гол, отдать инициативу. Куча брака в пасах, хаос в обороне и ноль мысли в атаке, Погба походу в Реале уже одной ногой, мыслями так точно, Фред напривозил, играли только Мактоминей и Далот. Объективно на данный момент к МС и Ливеру должны присоединиться ТТХ и Арсенал. Челси такой же говнофутбол показывают.
(ответить)
АПЛ — 29 лет без трофея
ЛЧ — 14 лет без трофея
ЛЕ — 18 лет без трофея
Кубок Англии — 13 лет без трофея
Кубок Лиги — 7 лет без трофея
Комьюнити — 13 лет без трофея
Подытожим:
L - losers
F - fucking
C - club
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Блять, вот после таких матчей думаю а может не в тренере дело ? Может просто львиная часть состава не тянет тот уровень который требует топ-клуб?
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По Янгу хочется сказать лишь одно - он очень часто наигрывает на красную, иногда кажется, что лишь ему в АПЛ все прощают.
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Ахахах ВИЛЬЯРРЕАЛ!!!
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Безхарактерные игроки, Этот состав не на что не годится. Нужны кординальные изменения, 60% состава на выход
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Вот из-за таких игр Маур и конфликтовал с Погба. Человек, который является определяющим для команды, просто не умеет играть, когда игра не идёт, а надо отрабатывать и показывать класс. Как будет с этим сравняться Сульшер интересно. А вообще, после эйфории от обретённой "свободы" стали оголяться проблемы МЮ, как в тактическом, так и в кадровом плане. Такую защиту, например, даже импотентны из Челси поиметь смогут.
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У сульшера кризис идей против техничной команды. Представьте что с ней сделает Мансити и Гвардиола.
Лишь бы не шестьнольтед
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Распять всю защиту, избавится от Погба с Фредом и строить новую команду, эти уже все
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Вулверхэмптон - лучший новичок ЭйПиЭл последних лет пяти. Любо дорого смотреть на эту команду.
Скум прое6, но хочется, чтоб в четвёрку попал. Арсенал и муму, или Арсенал и Ттх, только не шестьнольси. Синяя xуита ни разу не заслужила играть в Эльче.
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Барселона мне нынешний Челси напоминает... такое же унылое гавно)))
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единственная претензия сульшеру это то что он джонса выпустил. и так две дыры в защите, так он еще и третью выпустил к ним. барса не псж, наваляет сколько заслужим. ну а волки красавцы, прям топарики, надеюсь не разберут команду
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ахахах ну шо там оле оле?) е6ать, ну каким же иди0тами нужно быть, чтобы наступить на те же грабли два раза, один был уже, преемник ферги, чосен ван))))))) второй 6лять, тоже типа чосен ван, из школы олдовой, а толку?) ждем дальнейшее попускалово скама в следующем сезоне, уже без лч, место 7-8 железобетон, кееек))
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