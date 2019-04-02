"Юнайтед" проиграл "Вулверхэмптону" и остался за пределами топ-4

"Манчестер Юнайтед" упустил возможность вернуться в топ-4 Премьер-Лиги, проиграв на выезде своему обидчику по Кубку Англии "Вулверхэмптону" — 2:1.

Относительно поражения 2:0 от "Бернли" в субботу в стартовом составе "волков" появились Райан Беннетт, Мэтт Доэрти, Рубен Винагре и Рауль Хименес, заменив Хонни, Ромена Саисса, Ивана Кавалейру и Адаму Траоре.



Наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер произвел сразу шесть перестановок по сравнению с победой 2:1 над "Уотфордом", освежив команду с помощью Виктора Линделефа, Диогу Далота, Фреда, Скотта Мактоминея, Джесси Лингара и Ромелу Лукаку. Маркус Рэшфорд был отправлен домой из-за болезни.



Гости были активны в начале матча и едва не открыли счет уже на пятой минуте, когда Далот выполнил подачу с правого фланга, а Лукаку пробил головой с линии вратарской — прямо в Руя Патрисиу.



Немного пристрелявшись, на 13-й минуте "Юнайтед" все-таки распечатал чужие ворота. Получив короткий пас от Фреда, Мактоминей нанес бильярдный удар с дистанции в дальний нижний угол — 0:1. Первый гол Скотта за родной клуб!



Вскоре хорошую возможность удвоить счет имел Джесси Лингард, однако опытный Патрисиу правой рукой остановил удар головой англичанина.



Казалось, "дьяволы" уверенно контролируют игру и держат соперника на привязи. Однако на 25-й минуте "Юнайтед" нарвался на быструю контратаку на свои ворота после грубой потери Фреда. Получив разрезающую передачу от Хименеса, Диогу Жота оказался по центру штрафной и пробил мимо Давида Де Хеа — 1:1.



Ответный гол придал хозяевам уверенности, они стали активнее атаковать, а на 31-й минуте Леандер Дендонкер упустил шанс вывести свою команду вперед, промахнувшись с близкого расстояния.



В остатке тайма "Вулверхэмптон" владел инициативой, хотя однажды "Юнайтед" удалось показать зубы — Лукаку пробил рядом со штангой со считанных метров.



После перерыва "дьяволы" пришли в себя и вновь принялись атаковать, а Патрисиу совершил очередной сейв, отразив удар головой Мактоминей.



План "Юнайтед" на игру оказался перечеркнут на 57-й минуте, когда Эшли Янг, быстро схлопотав два "горчичника", оставил свою команду вдесятером. 100-я красная карточка Майка Дина за его судейскую карьеру в Премьер-Лиге!



Даже вдесятером, гости не перестали атаковать, однако игра уже была совершенно другой — "волки" выпрямились и стали думать, как им реализовать численное преимущество.



В итоге на 77-й минуте Хименес поборолся на втором этаже с Джонсом, а Крис Смоллинг, не найдя общего языка с Де Хеа, поразил собственные ворота — 2:1.



В остатке матча хозяева уверенно контролировали игру и едва не победили еще крупнее, но Де Хеа помешал Смоллингу совершить второй автогол, а удар вышедшего на замену Ивана Кавалейру пришелся в перекладину.



"Юнайтед" не удалось взять реванш за недавнее поражение в Кубке Англии. "Вулверхэмптон" снова победил и сделал это заслуженно, дожав соперника, оставшегося вдесятером. Удаление Эшли Янга и автогол Криса Смоллинга — в этих ошибках "дьяволы" виноваты сами.



"Вулверхэмптон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче