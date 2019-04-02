Ковачич надеется на постоянный контракт с "Челси"
Полузащитник Матео Ковачич не хочет возвращаться в "Реал" после истечения своей аренды, предпочитая заключить постоянный контракт с "Челси".
Так и не сумев стать основным игроком за три сезона на "Сантьяго Бернабеу", прошлым летом Ковачич присоединился к "синим". С тех пор Матео сыграл 41 матч за лондонский клуб с учетом всех соревнований.
Арендное соглашение двух клубов по Ковачичу не предусматривает опции выкупа, однако издание Marca утверждает, что Матео не видит для себя перспектив в Мадриде, особенно после возвращения Зинедина Зидана на должность главного тренера "Реала".
Теперь Ковачич надеется, что ему удастся заключить постоянный контракт с "Челси". Но для этого "синим" сперва необходимо добиться приостановки трансферного запрета ФИФА на два окна.
В данный момент ФИФА все еще рассматривает апелляцию "Челси" и, как ожидается, вынесет решение до окончания сезона. Даже в случае негативного исхода, за "синими" останется право обратиться в Спортивный арбитражный суд.
02.04.2019 23:00
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Последние комментарии:
Для конкруенции, чтоб ЛФЧ было кого вытеснять из основы
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Вообще странный игрок. Вроде что-то может, а вроде и не может. Не решает вообще никогда, хотя играет вроде как на уровне когда с мячом. Короч хз. Для ротации сойдет, но не топ вообще
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Помню БР его хотел взять из интера, в итоге взял Джана. Сейчас бы был топом при Клоппе если бы не поступил глупо выбрав Реал
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