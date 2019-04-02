Ковачич надеется на постоянный контракт с "Челси"

Матео Ковачич Полузащитник Матео Ковачич не хочет возвращаться в "Реал" после истечения своей аренды, предпочитая заключить постоянный контракт с "Челси".

Так и не сумев стать основным игроком за три сезона на "Сантьяго Бернабеу", прошлым летом Ковачич присоединился к "синим". С тех пор Матео сыграл 41 матч за лондонский клуб с учетом всех соревнований.

Арендное соглашение двух клубов по Ковачичу не предусматривает опции выкупа, однако издание Marca утверждает, что Матео не видит для себя перспектив в Мадриде, особенно после возвращения Зинедина Зидана на должность главного тренера "Реала".

Теперь Ковачич надеется, что ему удастся заключить постоянный контракт с "Челси". Но для этого "синим" сперва необходимо добиться приостановки трансферного запрета ФИФА на два окна.

В данный момент ФИФА все еще рассматривает апелляцию "Челси" и, как ожидается, вынесет решение до окончания сезона. Даже в случае негативного исхода, за "синими" останется право обратиться в Спортивный арбитражный суд.


Метки Ковачич, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.04.2019 23:00

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Последние комментарии:




  1. pauk 03.04.2019 00:03 # pauk
    Для конкруенции, чтоб ЛФЧ было кого вытеснять из основы

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  2. skydreams 02.04.2019 23:56 # skydreams
    Вообще странный игрок. Вроде что-то может, а вроде и не может. Не решает вообще никогда, хотя играет вроде как на уровне когда с мячом. Короч хз. Для ротации сойдет, но не топ вообще

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  3. abrec 02.04.2019 23:46 # abrec
    Помню БР его хотел взять из интера, в итоге взял Джана. Сейчас бы был топом при Клоппе если бы не поступил глупо выбрав Реал

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