Ковачич надеется на постоянный контракт с "Челси"

Полузащитник Матео Ковачич не хочет возвращаться в "Реал" после истечения своей аренды, предпочитая заключить постоянный контракт с "Челси".

Так и не сумев стать основным игроком за три сезона на "Сантьяго Бернабеу", прошлым летом Ковачич присоединился к "синим". С тех пор Матео сыграл 41 матч за лондонский клуб с учетом всех соревнований.



Арендное соглашение двух клубов по Ковачичу не предусматривает опции выкупа, однако издание Marca утверждает, что Матео не видит для себя перспектив в Мадриде, особенно после возвращения Зинедина Зидана на должность главного тренера "Реала".



Теперь Ковачич надеется, что ему удастся заключить постоянный контракт с "Челси". Но для этого "синим" сперва необходимо добиться приостановки трансферного запрета ФИФА на два окна.



В данный момент ФИФА все еще рассматривает апелляцию "Челси" и, как ожидается, вынесет решение до окончания сезона. Даже в случае негативного исхода, за "синими" останется право обратиться в Спортивный арбитражный суд.