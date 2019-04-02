Туре: "Меня называли "черным дерьмом", когда я играл на Украине"
Экс-полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре рассказал о проявлениях расизма, с которыми он сталкивался в период выступлений на Украине, призвав футбольных чиновников активнее заниматься этой проблемой.
Этот сезон оказался омрачен целым рядом инцидентов с расистским поведением футбольных болельщиков по всей Европе — как на клубном уровне, так и международном.
Такие вещи Туре пришлось испытать на своей шкуре, и ивуариец считает, что ФИФА и УЕФА слишком пассивны в борьбе с проявлениями дискриминации.
"В первую очередь я чувствовал унижение, затем становился очень зол. Хуже всего были звуки обезьяны".
"Мне пришлось привыкнуть к этому. Я пытался играть в футбол, пока болельщики скандировали: "Черное дерьмо, черное дерьмо, возвращайся домой!"
"Это было тяжело. Это было очень сложно. Мне приходилось испытывать это раз за разом. В каждом матче. Порой так вели себя даже болельщики моей собственной команды".
"Помню, однажды я позвонил своему отцу и сказал ему: "Они издают звуки обезьяны прямо передо мной. Папа, мне очень плохо!"
"Он сказал мне не падать духом и играть. Он не хотел, чтобы это задевало на меня, но он не понимал, как сильно это уже повлияло на меня".
"Затем однажды он приехал на матч со мной. Он занял свое место на трибунах, а все белые люди отсели от него. Они ушли на другие места".
"Думаю, ФИФА и УЕФА должны что-нибудь предпринять. Они должны сделать сильный посыл — другим клубам или другим фанатам, потому что мы видели, что недавно случилось с московским ЦСКА или другими командами в Европе. Болельщиков дисквалифицирую на кучу матчей и кучу месяцев, но это все равно не работает. Я удивлен этим", — цитирует Туре Daily Mail.
02.04.2019 22:00
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Последние комментарии:
Ору))
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они издают звуки обезьяны прямо передо мной. папа, мне очень плохо!
сказал он своему отцу и полез на пальму
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Все правильно, у нас на украине именно так и обстоят дела. А еще в европу просимся. Стыдно за то что мы такие. Надо просить прощения у европейцев, африканцев и у яя лично
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Играл же за донецкий металлург. Что ожидать от юго-восточного быдла?!
Играл бы за Металлист, Динамо или западный клуб, такой херни бы было в 10 раз меньше.
Папа Гуйе не даст соврать)
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эх, сейчас бы его молодого на место Жоржиньо, который как раз и является дерьмом, возможно схема Сарри и работала бы как надо
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