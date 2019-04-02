Туре: "Меня называли "черным дерьмом", когда я играл на Украине"

Экс-полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре рассказал о проявлениях расизма, с которыми он сталкивался в период выступлений на Украине, призвав футбольных чиновников активнее заниматься этой проблемой.

Этот сезон оказался омрачен целым рядом инцидентов с расистским поведением футбольных болельщиков по всей Европе — как на клубном уровне, так и международном.



Такие вещи Туре пришлось испытать на своей шкуре, и ивуариец считает, что ФИФА и УЕФА слишком пассивны в борьбе с проявлениями дискриминации.



"В первую очередь я чувствовал унижение, затем становился очень зол. Хуже всего были звуки обезьяны".



"Мне пришлось привыкнуть к этому. Я пытался играть в футбол, пока болельщики скандировали: "Черное дерьмо, черное дерьмо, возвращайся домой!"



"Это было тяжело. Это было очень сложно. Мне приходилось испытывать это раз за разом. В каждом матче. Порой так вели себя даже болельщики моей собственной команды".



"Помню, однажды я позвонил своему отцу и сказал ему: "Они издают звуки обезьяны прямо передо мной. Папа, мне очень плохо!"



"Он сказал мне не падать духом и играть. Он не хотел, чтобы это задевало на меня, но он не понимал, как сильно это уже повлияло на меня".



"Затем однажды он приехал на матч со мной. Он занял свое место на трибунах, а все белые люди отсели от него. Они ушли на другие места".



"Думаю, ФИФА и УЕФА должны что-нибудь предпринять. Они должны сделать сильный посыл — другим клубам или другим фанатам, потому что мы видели, что недавно случилось с московским ЦСКА или другими командами в Европе. Болельщиков дисквалифицирую на кучу матчей и кучу месяцев, но это все равно не работает. Я удивлен этим", — цитирует Туре Daily Mail.