Почеттино поддержал Льориса

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино выразил поддержку голкиперу Уго Льорису, оказавшемся под шквалом критики.

В воскресном матче против "Ливерпуля" Льорис совершил свою очередную ошибку, в результате чего "шпоры" потерпели поражение 2:1 и теперь находятся на пороге выбывания из топ-4 Премьер-Лиги.



Однако Почеттино отказывается критиковать Льориса и идти на поводу у фанатов, требующих усадить 32-летнего француза в запас на матч против "Кристал Пэлас" в среду вечером.



"Он мой капитан. Он один из лучших голкиперов в мире, и это не поддается сомнению. Уго бесспорно является одним из лучших, и он будет на воротах".



"Та ситуация, о которой вы говорите, была очень болезненной. Думаю, мы заслужили больше, но такие вещи случаются в футболе. Важно оставаться сильными и поддержать своего игрока".



"Думаю, Уго будет великолепен, как и всегда. Он великолепно играл за нас прежде. Он был так важен в предыдущие пять лет, и я уверен, он останется одним из важнейших игроков этого клуба в будущем", — цитирует Почеттино Evening Standard.