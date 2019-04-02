"Юнайтед" готов заплатить более 100 миллионов фунтов за Санчо

Джейдон Санчо Манчестер Юнайтед" избрал Джейдона Санчо своей целью номер один на летнее трансферное окно и готов заплатить за вингера дортмундской "Боруссии" более 100 миллионов фунтов.

19-летний Санчо совершенно выдающимся образом проводит этот сезон. Джейдон помогает "Боруссии" претендовать на титул Бундеслиги, а также пробился в сборную Англии.

Экс-юниор "Манчестер Сити" демонстрирует удивительную для своих лет стабильность, и это произвело большое впечатление на "красных дьяволов", утверждает The Independent.

По информации издания, Оле Гуннар Сульшер, на прошлой неделе утвержденный главным тренером "Юнайтед", видит в Санчо идеального партнера для Маркуса Рэшфорда с Антони Мартиалем по линии атаки, надеясь освободить место для Джейдона с помощью продажи Алексиса Санчеса.

"Дьяволы" так сильно хотят Санчо, что даже готовы обновить свой трансферный рекорд. Джейдон может обойтись клубу с "Олд Траффорд" в 100 млн. фунтов плюс бонусы — перед таким предложением "Боруссия" едва ли устоит.

Добавим, что интерес к Санчо также проявляют "Реал" и ПСЖ, однако "Юнайтед" видится фаворитом в борьбе за Джейдона.


Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 02.04.2019 20:00

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  1. pauk 02.04.2019 20:58 # pauk
    лол
    зочем

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  2. atstoy 02.04.2019 20:04 # atstoy
    На иззи, без клипов и ужинов,без денег шейхов, Юнайтед может себе позволить, потому что клуб заработал эти деньги сам

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