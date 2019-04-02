"Юнайтед" готов заплатить более 100 миллионов фунтов за Санчо

Манчестер Юнайтед" избрал Джейдона Санчо своей целью номер один на летнее трансферное окно и готов заплатить за вингера дортмундской "Боруссии" более 100 миллионов фунтов.

19-летний Санчо совершенно выдающимся образом проводит этот сезон. Джейдон помогает "Боруссии" претендовать на титул Бундеслиги, а также пробился в сборную Англии.



Экс-юниор "Манчестер Сити" демонстрирует удивительную для своих лет стабильность, и это произвело большое впечатление на "красных дьяволов", утверждает The Independent.



По информации издания, Оле Гуннар Сульшер, на прошлой неделе утвержденный главным тренером "Юнайтед", видит в Санчо идеального партнера для Маркуса Рэшфорда с Антони Мартиалем по линии атаки, надеясь освободить место для Джейдона с помощью продажи Алексиса Санчеса.



"Дьяволы" так сильно хотят Санчо, что даже готовы обновить свой трансферный рекорд. Джейдон может обойтись клубу с "Олд Траффорд" в 100 млн. фунтов плюс бонусы — перед таким предложением "Боруссия" едва ли устоит.



Добавим, что интерес к Санчо также проявляют "Реал" и ПСЖ, однако "Юнайтед" видится фаворитом в борьбе за Джейдона.